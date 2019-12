Fátima Florez protagonizó el primer escándalo del verano

Es que la tradicional foto grupal en la que participan las principales personalidades que harán temporada en la ciudad balnearia, trajo consigo un importante conflicto: Florez se retrasó unos minutos y los artistas decidieron tomar la postal sin su presencia. Esta situación provocó el enojo de la imitadora, quien no pudo ocultar sus emociones y terminó quebrándose en llanto durante una entrevista con el ciclo Intrusos.

La artista explicó que no llegó "por dos minutos a la foto, es el lanzamiento de la temporada y no pude estar" y afirmó que ante este hecho "ningún elenco se solidarizó" con ella.

Todos los actores estaban citados para las 11 de la mañana pero debido a condiciones climáticas los tiempos se aceleraron: primero se sacaron una foto quienes estaban presentes, ya que Nora Cárpena quería irse rápido para evitar terminar empapada con la lluvia.

Cuando Carpena se disponía a irse del Torreón del Monje -lugar que funcionó como escenario de la postal-, llegó Antonio Gasalla y volvieron a tomarse otra fotografía. Tras esa última imagen, comenzaron a irse todos los presentes y en cuestión de media hora ya no quedaba prácticamente nadie en el lugar.

En la foto participaron Antonio Gasalla, Luciano Castro, Marcelo Polino, Mauricio Dayub, Roberto Moldavsky, Luciano Cáceres, Juan Leyrado, entre otros, y reunió tras la ruptura a Laurita Fernández y Federico Bal. Pero estuvieron ausentes Carmen Barbieri y Nicolás Cabré.

Sin embargo este no es el único conflicto que afronta Florez en las últimas horas, ya que Gasalla -con quien comparte el teatro RadioCity Roxy- montó en colera ya que aseguró que la imitadora ocupó una parte de la marquesina con sus fotos. Es que la humorista tiene una posición privilegiada en la puerta del teatro, ya que su imagen está colocada de tal forma que puede verse desde la esquina de esa cuadra; mientras que la de Gasalla ocupa la puerta del edificio, por lo que cuando las mismas se abren, su rostro no queda visible.

Al respecto de esta situación, Fátima explicó -en diálogo con Primicias Ya- que no sabe "qué pasó con eso, no soy dueña del teatro, soy contratada por Lino Patalano, lo de las puertas no tengo idea" e insistió en que "me corresponde mi marquesina y la vine a colocar tempranito. Me gustó tanto que vine para apoyar cuando la colocaron".

Cabe señalar que los conflictos entre ambas estrellas surgieron en 2017 cuando formaban parte del programa de Susana Giménez, ya que Gasalla consideraba que ella tenía demasiada participación en sus sketchs.