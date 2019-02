Fátima Florez vs. Flavio Mendoza: el Boca-River de Carlos Paz

Fátima brindó un móvil para Intrusos (América) desde la villa serrana cordobesa y se refirió a las polémicas abiertas con Flavio. Una de ellas es por quién es el preferido de Miguel Pardo, responsable del Teatro Luxor de Carlos Paz, donde ambos realizan sus respectivas obras, Fátima es mágicay Siddharta.

Cuando le consultaron quién se queda con Pardo, ella señaló: “Podemos convivir todos. Este es mi tercer año que estoy con él y me siento súper feliz. Me propuso hacer tres funciones y yo le dije que me pongo la camiseta. Así que el domingo 2 y el lunes 3 de marzo vamos a hacer jornada con tres funciones. Será agotador, pero a la vez muy gratificante”.

Florez además dijo que “es una temporada difícil, pero para lo que yo pensaba en la previa, superamos las expectativas”. Luego le pasaron un video en el que Flavio Mendoza decía que está “puntero cómodo”. Entonces ella hizo un acting y expresó: “Estamos así...” e hizo un gesto en el que le dio aliento en la nuca al movilero para recrear que está segunda pero cerquita en los números de la taquilla.

De todas maneras, Fátima manifestó: “Respeto el trabajo de Flavio. El invirtió mucho en Carlos Paz. Valoro todo lo que él hizo y hace. Solamente siento que tenemos personalidades muy distintas. Sí coincidimos en que somos dos apasionados por lo que hacemos. Lo nuestro es como un Boca-River”.

Por último, el entrevistador de manifestó que para lo que queda de febrero Flavio Mendoza decidió realizar promociones y descuento de hasta el cincuenta por ciento en el valor de las localidades.

Como el corógrafo varias veces se quejó este año sobre las promos de los otros espectáculos, al ser consultada sobre que opina, la imitadora -con humor- expresó: “¿Qué siento? Que tengo unas ganas locas de comerme un panqueque con dulce de leche. De pronto me agarró una cosa de dulcera de comerme un panqueque”.

Y agregó: “Capaz pensó que a mí me había ido bien así y lo quiso hacer. O cambió su forma de pensar al darse cuenta de que se había equivocado en su opinión anterior”. Así está hoy el Luxor de Carlos Paz, casi como el Luna Park en los viejos tiempos.

"Vamos punteros y el segundo muy atrás"

Flavio Mendoza, quien ahora aceptaría dar promociones en las entradas de Siddharta, dijo: “Está dura la temporada económicamente. Es el país... A la gente le cuesta pagar una entrada. Todos los días me escribe gente para pedirme trabajo a través de las redes sociales. No hago dos funciones diarias como otros. No es necesario, si no hacés siquiera una sala llena. Si hay gente que quiere, que lo haga, allá ellos. No es una buena temporada, aunque vamos punteros y el segundo viene muy pero muy atrás”.

