Qué dijo Mike Amigorena sobre su posible desvinculación de La cena de los tontos

Mike Amigorena habló con todas las letras de su supuesta desvinculación de La cena de los tontos. En medio de un escándalo porque lo habrían apartado de la obra de El Nacional, el actor dio su versión de los hechos. Y aseguró que nadie le comunicó que se queda afuera de la pieza teatral. "No tengo la intención de irme y la producción tampoco... Ponéle que me desafectarán, pero me llamaría la atención".