El capocómico se coló apenas arrancó la función en medio de la platea tras esquivar a los papparazzis a la entrada del show. Cuando terminó la función, Gasalla aplaudió a rabiar y se lo vio muy feliz y saludable en medio de rumores sobre su estado de salud a raíz de las declaraciones de su par Carlos Perciavalle, quien había dicho que tenía cáncer en los huesos y una semana después pidió disculpas por sus dichos.

ADEMÁS:

La presencia de Gasalla no pasó desapercibida, al menos, para Peter Alfonso, con quien el capocómico tenía cerrado un acuerdo para ser parte de la obra Locos por Luisa, pero a último momento Gasalla se retiró del proyecto. No hubo una guerra mediática porque ese no es el perfil de Peter Alfonso, aunque quedó un tenso clima.

En Intrusos se afirmó que Gasalla había argumentado su baja un mes antes del debut por un proyecto de una película y algunas ofertas en Nueva York. Pero finalmente trasciende la verdad: se iría a trabajar con Flavio Mendoza en un espectáculo circense para las vacaciones de invierno.

“Estoy feliz por la visita de Gasalla, es una estrella, un groso. Nosotros nos juntamos para hablar de cosas lindas, él está de buen humor”, contó Mendoza sin referirse a la salud del cómico ni al nuevo proyecto que harán juntos.