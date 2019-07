El hijo que tuvo con Carmen Barbieri contó cuál fue el pedido de su padre, en su peor momento de salud. "Mi viejo tuvo de todo, pero estaba de pie por la fuerza. Y esta vez, ya era distinto. Era como que no sentía las ganas de estar bien. Solo quería estar en la casa de mi vieja. Es más, dijo: ‘quiero morir ahí, déjenme ahí’".

Federico Bal habló abiertamente de la salud de su padre, y de cómo llevan adelante la situación él y su familia. "En mis 29 años casi nunca lo vi sano a mi papá", confesó el hijo de Carmen Barbieri.

"Cuando mi papá la conoció a mamá, él tenía poco más de 50 años y le blanqueó que era un paciente que estaba en constante riesgo. Venía con una salud muy complicada, y que hoy tenga 83 años es casi un milagro. Habla de las ganas que tiene el paciente de vivir".

Fede destacó el amor y el gesto de Carmen quien si bien hace años está separada de Santiago, fue la primera que se puso al frente de su recuperación y tiene pensado llevarlo a su casa cuando logre salir de la clínica.

"Todo el tiempo mamá me dice: ¿Por qué me toca esto? Yo le contesto que no lo hace por él ni por mí, que lo hace por ella. Le sale", aseguró Fede Bal sobre la relación de su padre con Carmen Barbieri.

Y agregó: ‘Mi vieja está agotada. Tuvo dos meses de no dormir. Porque mi papá no podía ni ir al baño. Ojalá encuentre a una mujer que si algún día me mando una estupidez de las que se mandan los hombres, esté firme como mi mamá, al pie del cañón".

Y agregó: "El amor que ellos se tienen, el amor que sienten el uno por el otro es más fuerte que cualquier otra cosa que haya pasado".

