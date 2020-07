Fede habló en Intrusos de su recuperación y conmovió con su relato. "Soy un agradecido. Este tiempo me dí cuenta de que el amor es tan importante, que la felicidad está en las pequeñas cosas. Es algo que me enseñó esta enfermedad a la que mucha gente no quiere mencionar, pero yo prefiero ponerle nombre: es cáncer. Hay que abrazarlo, no hay que odiarlo. A mí me puso una pared, la pude saltar y ahora empecé a vivir la vida como corresponde", aseguró.

En la charla emocionó a los panelistas del programa cuando reveló que está muy contento por pertenecer al 30 por ciento de pacientes que logran recuperarse del cáncer de intestino y contó cómo se enteró de la enfermedad, qué le produjo en ese momento y la etapa más dura de dar la noticia a su madre y amigos.

A pesar de que el tratamiento de Fede fue breve, en comparación a otros casos, haberlo atravesado en plena pandemia significó una mochila adicional, especialmente en cuanto a la contención de los afectos. Así lo recordó: "Me curé gracias a la radioterapia y a la quimioterapia, gracias a los médicos y al amor de mi vieja a la distancia, de mis amigos que todas las mañanas me mandaban un mensajito divertido. Este tratamiento hubiera sido muy distinto si no hubiera estado la pandemia de por medio, hubiese estado más en contacto con todos ellos. Fue muy duro, más que nada por mi vieja. Pensaba mucho en ella".

Fede contó que "tuvo días muy oscuros" en los que le costaba mucho salir a la calle producto de lo invasivo del tratamiento pero que siempre pensó en que podría salir adelante. A partir de ahora deberá tener más cuidados de los normales pero tal como el lo dijo todos los estudios lo confirmaron: "Estoy curado".