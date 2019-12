Tras ver a su padre, Fede Bal no pudo evitar quebrarse en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. “El panorama es muy desalentador. Cuando tenés un familiar en coma, los doctores piensan que la persona te escucha y que hay algo del corazón que sigue latiendo y sigue sintiendo. Entonces creímos que era importante venir los tres, fue idea de Mariano, para poder mostrarle que a pesar de las diferencias podemos estar juntos”, contó.

Y agregó: “Queremos mostrarle que hizo tres personas que les va bien, una tuvo hijos y lo hizo abuelo, mi hermana también le dio lindos momentos. Nos dio un apellido muy lindo que siempre vamos a llevar. Si él quiere irse, creo que es el momento. Creo y siento que hay una vida mejor de la que está llevando”.

En ese sentido, el participante de Bailando por un Sueño reflexionó: “Mucha gente no puede hacerlo y hay que pensar más en la persona que está ahí sufriendo que en uno. Muchos pacientes se aferran pensando que no le pueden hacer esto a sus hijos. Es rarísimo porque quedan en esos estados de coma por año y siento que es más por un tema energético de no hacerle eso a sus hijos. Por eso es importante decirle que nosotros tres vamos a estar bien”.

Emocionado, Fede no dudo en expresar los sentimientos que lo atraviesan en estas horas: “Me quedo con todos los viajes que hicimos y con todas las risas y las cosas que vivimos. Hay que soltar y está bueno que pueda amigarse con la muerte. No somos eternos. Tuvo una vida hermosa. Ojalá el día de mañana a los 83 tenga la vida como la que él tuvo".

