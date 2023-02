La doble vida de Federico Bal

Ante la sorpresa de sus compañeros de trabajo, la panelista reveló que el hijo de Carmen Barbieri tenía dos novias, porque mantenía una relación paralela durante cuatro años con la bailarina y coreógrafa Solange "Sol" Báez.

Según relató Yanina Latorre, Federico conoció a Sol Báez en enero del 2019 cuando trabajaron juntos durante la temporada de verano en la obra teatral "Nuevamente juntos" en Mar del Plata.

En 2021 la bailarina se fue a vivir a Miami, por lo que sólo se mantenían en contacto a través de mensajes y llamadas, pero volvieron a encontrarse cuando Fede Bal comenzó su programa de viajes "Resto del mundo".

Sol Báez fue la bailarina que acompañó a El Polaco (Ezequiel Cwirkaluk) en ShowMatch 2017 y cuando en enero del 2020 la vincularon con Fede Bal , ambos se encargaron de desmentirlo ya que el actor había comenzado su vínculo sentimental con nieta de Florencio Aldrey, el millonario empresario que vive en Mar del Plata.

Para dar a conocer sus sentimientos y el dolor que esta atravesando en estos momentos en los que se conoció el tipo de relacion que mantenía con Federico, Sol Báez decidió expresarse solamente a través de sus redes sociales, con un breve texto.

"Lo que para muchos es sólo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia. No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre", expresó.