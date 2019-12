Federico Bal se quebró al aire al hablar de la salud de Santiago

Esto se debe a que este lunes se conoció la noticia de la internación de Santiago Bal por varias complicaciones en su salud, al punto de que su situación es crítica. Según el periodista Lío Pecoraro, Bal sufre de "Trombosis de pulmón, neumonía en los dos pulmones que están tapados, trombosis en la pantorrilla, un corazón complicado con arritmia, no funciona su único riñón y con tratamiento de diálisis. Intubado, con respirador y en coma farmacológico"

Sin embargo, en plena gala, Bal no pudo contener su emoción al referirse a la salud de Santiago. “Mi viejo está muy mal. Hoy lo que queda es rezar por papá. Porque está en un cuadro que está todo comprometido. Hay que decirle que hay un lugar mejor”, dijo al borde del llanto.

“Me dio los 30 años más felices de mi vida. Acá es el único momento en el que me olvido de los problemas. Él está muy empeorado. Perder a un papá es lo peor que te puede pasar en la vida y es un momento terrible que toque en este momento del año”, agregó, ya con lágrimas en los ojos.

La semana pasada, en un video en sus redes sociales, Fede Bal contó que su padre le hizo un pedido muy especial. "Resulta que mi viejo hace unos días quería tomar Fanta. Me dice que se había olvidado del gusto. Y él no puede porque tiene gas, no puede tomar gaseosa. Entonces, con los enfermeros hablamos para ver si podíamos darle una ‘gasita’ como para que se moje los labios", relató el joven actor.

Luego mostró el momento en que Santiago prueba la bebida, y Fede le pregunta a qué le hace acordar. Visiblemente emocionado, el comediante, le contesta: "A cuando era chico y jugaba con los pibes del barrio".

Ante esto, el participante del Bailando reflexionó: "Esto me llevó a pensar que hay que disfrutar la vida ´al todo´. Porque de verdad, son las pequeñas cosas que después perdemos, no podemos hacer y extrañamos, como tomar una gaseosa. Es increíble. Vivamos la vida, saludemos al sol, sonriamos porque de verdad: ¡Es tan lindo estar vivos!".

Párrafo aparte para Carmen Barbieri, ex mujer de Santiago y madre de Fede, que nunca desatendió los asuntos de salud de su ex marido y hasta fue la generadora de sus últimos trabajos artísticos pese a la infidelidad del actor que motivó su separación. En las últimas horas su exesposa, Carmen Barbieri, publicó en Instagram Stories la imagen de una virgen y Fede le puso "me gusta" a un sentido mensaje de la doctora Mariana Lestelle, que decía: "Le mando un abrazo inmenso a @balfederico y a toda su familia. Momentos difíciles", dejando en claro la gravedad de la situación.