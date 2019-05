Ambos en sus respectivos trabajos cultivan el perfil bajo. Fernán Mirás, que en televisión interpreta a Trauman en la exitosa tira Argentina, Tierra de Amor y Venganza y en la miniserie El Mundo de Mateo(Televisión Pública, los martes a las 22) confirmó que la separación ocurrió a fines del año pasado y fue en los mejores términos.

"Nos separamos el año pasado. ¿Cómo estoy? Estoy muy bien", señaló el actor en declaraciones periodísticas. Vaya paradoja, porque este año en las tablas se puso el traje de psicoanalista para la obra Terapia Amorosa (con Benjamín Vicuña y Laura Simmer, quien reemplazó a Violeta Urtizberea por licencia de embarazo) para evitar la separación de una pareja. Algo que en su vida real no pudo.

ADEMÁS:

"La mamá de mis tres hijos (Santiago y los mellizos Sofía y Sebastián) y yo intentamos hacer terapia para remontar el vínculo. Todo el mundo dice que la terapia de pareja está hecha para separarse pero en mi caso no fue así. Nosotros estuvimos 20 años juntos y la terapia nos hizo bien. A veces funciona y otras no. Tenemos una excelente relación", contó el actor.

Como se trata de un separación reciente, por ahora Mirás no habla de chances de reconciliación y tampoco habla de enamorarse de nuevo: "Creo que eso llega o no llega. Las veces que me enamoré fue cuando menos me lo esperaba. Igualmente estoy muy enfocado en mi trabajo y mis hijos".

Por su parte Hernán Drago, uno de los modelos más seductores de nuestro país, ayer reconoció que no se separó de su mujer, Bárbara Cudich, y que si bien llevan 20 años juntos están atravesando una fuerte crisis matrimonial, aunque procuran minimizar los efectos sobre ssu shijos Luka y Lola: "No estamos separados con mi mujer pero tampoco estamos atravesando un buen momento. Yo nunca fui lo mediático como para salir a contar intimidades, pero sí puedo decir que estamos en un proceso que no sé bien dónde nos llevará", añadió el modelo. Ayer en el programa Todas las Tardes (Canal 9), el columnista de espectáculos, Lío Pecoraro, señaló una vez más que Drago aún no se separó, pero reconoció que la crisis severa existe y que al igual que Fernán Mirás, los temas relacionados con la familia lo mantienen en la absoluta intimidad.

Se trata de dos personas muy reconocidas en sus respectivos trabajos y que nunca hicieron de la vida privada un tema mediático.