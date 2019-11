"En Nicaragua no se va a presentar, es que ni yo me puedo presentar porque me dijeron que hasta yo iba a terminar preso por defender a Darthés. Así son ellos, es un ambiente donde se respira privación de los derechos, de las garantías individuales. Y no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales que están presentes en Nicaragua. Es un lugar donde se respira muerte, cualquier cárcel de Nicaragua está vista como la peor del mundo", dijo enojado Burlando.

Pero lo que más llamó la atención es que Burlando dejó en claro que el tema de la detención fue arbitral ya que él estaba en contacto diario con las autoridades y fueron ellos los que le dijeron que no lleve a Darthés. "Yo estuve siempre en contacto con la fiscal de la causa. Ella después de ver todos los papeles que le presentamos me dijo que no era necesario que Juan viaje y se presente a declarar. Y de repente surge todo esto..."

El abogado de Juan Darthés contó que en estos días el actor cambió su estado y si bien aún no puede entender el momento que le está tocando pasar, dijo que hoy su defendido está más "enojado" que deprimido y que todo esto es porque la Justicia de Nicaragua le había dado las garantías de que la causa no avanzaba porque no se habían presentado las pruebas en su contra que decían tener. "A mi no me importa lo que diga la defensa de Thelma, yo hablo por lo que viví. Yo viajé, yo me reuní con la fiscal y fue ella la que me dijo como estaba la causa. Lo que pasa es que es un país donde no están garantizados los derechos constitucionales, las libertades individuales y es esa fiscal, la que pidió la detención, la que debería poner la misma fuerza para investigar precisamente al presidente de ese país que está denunciado por distintos organismos de derechos humanos", aseguró.

"Estar detenido en un lugar como Nicaragua, donde la calle huele a muerte, es prácticamente la muerte. Así que no sé si va a llegar al juicio. Esa es la verdad", aseguró Burlando en lo que tiene que ver con esa posibilidad si es que Darthés se presenta y que según dijo no piensa llevarlo para que pase ni un solo día en esas condiciones. El tiempo dirá si la Justicia tiene las herramientas como para sacar a Darthés de Brasil o si no logra imponerse y el actor puede seguir esquivando un juicio por violación que le inició Thelma Fardin.