Esa declaración, casi de derrota, el letrado la pronunció en el ciclo Pamela a la Tarde (América). No es para menos, porque a su vez la defensa de Fardin, la abogada Sabrina Cartabia, prepara una estrategia en caso de que Darhés no se presente en Nicaragua, ya que está recluído en Brasil, país donde nació y que no tiene tratado de extradición con Nicaragua. La intención es trasladar la causa judicial a Brasil. "Se iniciará un proceso entre los dos estados -por Nicaragua y Brasil-, donde Nicaragua le pedirá la extradición. Brasil se la negará por principios constitucionales que protegen a sus nacionales, no olvidemos que Darthés nació en Brasil y por eso goza de esta protección constitucional contra las investigaciones penales que se hagan en otros países", contó la letrada. Cartabia agregó que si logran con el cometido "en Brasil tendremos que traducir todas las pruebas por la barrera idiomática".

La denuncia se radicó en Nicaragua en diciembre pasado porque el supuesto delito sexual ocurrió durante la gira del elenco de Patito Feo en 2009 en el país en cuestión. Después de casi un año de inactividad judicial, la fiscalía resolvió tras los resultados de las pericias psicológicas de cuatro expertos en la materia (dos argentinos y dos nicaragüenses), el pedido de captura internacional.

La defensa quedó tan golpeada que respondió con una solicitud a la justicia de Nicaragua de aceptar las pruebas que proponen, como una pericia del padre de Fardin que cumple una pena de prisión por violación a la hermana de la actríz y que se cite a quien fuera su novio en 2009, el actor Juan Guilera, quien tenía 23 años en áquel entonces, con la intención de apuntar a la víctima que tenía 16 años para argumentar su inocencia sobre una relación que Darthés sostuvo que habría sido consentida. Ahora todo depende de la justicia de Nicaragua.

