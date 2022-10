Finalmente Eduardo Feinmann no cenará con Mirtha Legrand

Se trata nada menos que del periodista Eduardo Feinmann, quien iba a ser uno de los que sentara a la mesa de Mirtha este sábado desde las 21.30 en la clásica #Mesaza. ¿Qué pasó? Trascendió que el conductor de radio y TV presentó una indisposición que incluso le impidió hacer su programa en La Nación+

Feinmann iba a ser parte de la mesa junto a la periodista Marina Calabró, tras cinco años de distanciamiento, así como con el cantante de cumbia 420 L-Gante, la actriz Luciana Salazar y el legislador por la Ciudad de Buenos Aires Roberto García Moritán.

¿Quién reemplazará al conductor de "Alguien tiene que decirlo" por radio Mitre? La producción a cargo de Nacho Viale, nieto de la Diva, se movió rápido y cerró la participación del periodista y escritor Ceferino Reato.

Embed Oficialmente tengo a mis invitados de la #Mesaza para este sábado



Los espero para pasar una noche increíble! pic.twitter.com/iUPcPiO5ra — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) October 6, 2022

En las redes no tardaron en aparecer todo tipo de especulaciones sobre si Feinmann no quiso compartir escena con Calabró (para no perder protagonismo) o con el propio L-Gante (a pesar de que fue él quien lo llevó a su programa de LN+ para entrevistarlo).

Lo concreto es que no estará este sábado y probablemente sí lo esté en lo sucesivo aportando su característica cuota de acidez a la hora de analizar la coyuntura.