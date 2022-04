Flavio Mendoza, en medio de un escándalo por una estafa

Al margen de la denuncia, se viralizaron una serie de audios de Flavio Mendoza pidiéndole a esos bailarines que “por favor” no lo molestaran más con sus reclamos al respecto porque él no tenía tiempo y argumentando que estaba “colapsado”.

Luego de que varios de los integrantes del elenco hicieran pública la falta de pago por sus trabajos, el coreógrafo dijo lo suyo en las redes sociales.

“La verdad es que me encantaba hacer Taboo. Fue un gran desafío por dónde se mire y lamento muchísimo que haya terminado todo tan mal. Yo rechacé otros trabajos para hacer temporada de verano pero bueno… aún me deben dinero así que si ven a los productores recuérdenselo”, expresó el bailarín Nacho Gonatta en sus historias de Instagram.

Después de su paso por Corte y Confección, Flavio Mendoza ya trabaja para la vuelta a la actividad teatral. Flavio Mendoza criticó el "show" que se armó.

Ese mensaje fue compartido por la cuenta de Twitter de LAM (América, lunes a viernes a las 20) en busca de una explicación de parte de Flavio Mendoza: “Lo mismo digo: que los productores nos paguen”.

“Hola, chicos, si bien me han mandado varios audios, yo les contesto a todos que estoy al tanto de todo y la verdad me da mucha pena todo lo que está pasando. Espero que se solucione y si no se soluciona por algo será. Yo le puse la mejor a este show y me da mucha pena porque son artistas increíbles. Esto lo está resolviendo Maxi (su socio) con los productores del show que son Juan y Damián. Lamentablemente yo hoy no puedo hacerme cargo, estoy colapsado de tantas cosas“, fue la primera grabación de voz que se filtró en los medios.

“A mí, perdonen, pero no me manden más reclamos que tengan que ver con Taboo. Háblenlo con Maxi y si tienen que iniciar acciones legales inicienlas pero por favor a mí no me llamen más porque estoy colapsado de mi vida en este momento para estar recibiendo mensajes. Les mando un abrazo. He hecho lo imposible para que ese show funcione”, agregó.