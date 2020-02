Flavio Mendoza se trenzó con una periodista y con Raúl Lavié

El coreógrafo que llevó a la Villa la obra Un estreno o un velorio, se llevó 11 estatuillas, incluyendo el premio mejor Comedia Musical, Consagración a Flavio y el Trayectoria a Betiana Bloom, pero esta vez no pudo sumar el de oro que quedó en manos de Rotos de amor, que protagonizam Hugo Arana, Víctor Laplace, Osvaldo Laport y Pepe Soriano.

Pero el escándalo con FlavIo se dio en un móvil que hizo para el Canal 12 de Córdoba en pleno festejo de los premios.

Es que cuando una periodista le preguntó por los rumores de "acomodo" que surgieron desde el elenco de Bien Argentino, Flavio no se le agarró con quien lo dijo, sino que arremetió contra la periodista.

"¿Qué querés que te diga? Soy una persona que vengo trabajando hace muchísimos años aquí en la temporada. Año tras año, y cuando fui a Mar del Plata, dejé igual un espectáculo mío. A las personas que son cosechadoras de fracasos no las escucho, yo escucho la buena energía, los demás que aprendan", respondió inicialmente el papá de Dionisio.

Sin embargo, al escuchar la repregunta de la periodista sobre si hay una competencia entre su compañía y la de Carabajal, Mendoza se ofuscó ante cámaras.

"¿Vos pensás que yo pagué los premios?", le consultó el integrante del "BAR" del Bailando a Bianchi. Cuando la movilera respondió que no, Flavio concluyó la charla con una fuerte acusación.

"Y bueno, ahí está. Si vos querés hacerle prensa a él, porque capaz a vos te dan un sobre para que hables de él. Vos me venís a preguntar de él y yo no sé. Capaz que sí, que te dan un sobre para que hables de él. Estoy súper contento, pero la próxima vez que vengas a hacerme una nota a mí, si venís con buena leche, te voy a hacer la nota. La bajeza no va conmigo, no va. Tengo un elenco increíble y me rompo la espalda todos los años y vos me venís a preguntar por esa pelea berreta, pedorra. ¿A vos te parece? No me tenés que preguntar eso, me tenés que preguntar lo que corresponde, eso a mí no me suma", sentenció antes de tirar un beso a los espectadores.

Este escándalo dio vueltas por todos los medios y quien salió a cuestionarlo fue Raúl Lavié quien además aseguró que en la fiesta el coreógrafo no lo saludó. "Yo creo que está nervioso. No es el Flavio que conocí hace unos años, con chispa, divertido, ahora se pelea con todo el mundo, algo pasa", dijo Raúl.

Flavio estaba mirando el programa y mandó un mensaje a la producción y explicó que no lo saludó a Raúl porque "había mala onda" y porque supuestamente Lavié dio a entender un día antes que el oro, el mayor galardón de la noche, lo iba a ganar Flavio.

Lavié explicó que fue en forma de chiste y que no fue mala onda. "Que vergüenza que un grande como Lavié hable de mi. Se me cayó un ídolo. Yo no lo saludé porque estoy subido a un pedestal, no lo saludé por la mala onda que tiene él", dijo Mendoza en su cuenta de Twitter, pero luego lo borró. "Con 82 años no me va a ningunear Flavio Mendoza", terminó diciendo enojado Raúl.

Según Lavié la bronca de Flavio viene desde hace tiempo cuando él quiso hacer el papel que Lavié interpreta en La Jaula de las Locas. ‘Flavio se acercó a Nito para interpretar el personaje de Sasa que hago yo, pero con la exigencia que se ocuparía de la parte artística del espectáculo, evidentemente le gustó mucho La jaula de las locas, pero parece que escribieron algo superior que es el espectáculo que se llevó el premio, que no es una comedia musical".

La polémica de los Carlos sigue presente y todos le apuntan a Flavio quien desde hace diez años se lleva todos los premios en la Villa y eso genera bronca.