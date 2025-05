L-Gante y su relación con Wanda Nara

Durante la el programa "Almorzando con Juana" -los domingos a las 13:45 por El Trece- Juana Viale le preguntó si estaba en pareja o no, después de que el músico le mencionara que Jamaica -su hija- estaba junto a Wanda Nara. “Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido” respondió -sin vueltas- Elián.

“La semana pasada se me acusó de todo. La situación fue así: supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado y también, a la misma vez, habían generado varias noticias de que me dejó por esto, o por lo otro, y no me hice cargo de ninguna de esas acusaciones” explicó L-Gante.

“Y antes de ayer, cayó en mi casa, así de la nada. De repente mi mamá me dice ‘mirá que vino Wanda’. Y nada, todavía nos debemos una charla. Así que no sé en qué estamos” confesó el músico.

Elián Valenzuela mencionó que, al llegar a su domicilio, vio el costado más maternal de la futura conductora de "MasterChef" por Telefe, quien se encontraba dibujando junto a su hija Jamaica, lo que hizo que se olvidara de cualquier discusión que hubieran tenido en los últimos días.