Flor de la V quiere ser diputada: "Hoy aceptaría un cargo político"

"Hoy aceptaría un cargo político porque siento que hacen falta más personas en el Congreso que puedan pensar por las minorías, hay algunas pero no son suficientes", señaló.

Y añadió: "Cuando hice un repaso de lo que fue la votación del matrimonio igualitario, es impresionante pensar que todavía tenemos personas con pensamientos tan nefastos en el Congreso, y que todavía están ahí. Son personas antiderecho porque no tiene que ver con pensar diferente, tiene que ver con negarles a las personas su derecho constitucional".

"Estamos hablando de amor. No solamente poder vivir el amor libremente, sino también en derechos. Hoy no somos todos iguales ante la ley en la Argentina y la Constitución dice que sí, que todos los habitantes del país tienen que tener los mismos derechos, y hoy les quiero decir a todos nuestros representantes que eso no está sucediendo", sostuvo.

"Durante años nos hicieron sentir que éramos enfermos, nos señalaban, nos juzgaban por tener una sexualidad distinta y otro modo de vida. No es justo y no me parece bien. Somos todos distintos y merecemos la misma igualdad que los heterosexuales. Más amor. Pero nos falta mucho por cambiar, por educar, por crecer", finalizó.