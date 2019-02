La respuesta rápida de Peña no se hizo esperar, y fue bastante lapidaria contra la novia de Fabián Cubero y nueva vedette de la revista Nuevamente Juntos, dirigida por la familia Bal en Mar del Plata.

ADEMÁS:

“¿Dijo que está decepcionada? Pero si no me conoce. Sus dichos me lastimarían si viniesen de un par, un actor, pero ella no... No es un par. No es una actriz, ni una artista. No la siento como un par para nada” y ante la repregunta en un móvil en Intrusos “¿No es una par?”, contestó: “Es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia pero lo dirá el tiempo a eso, necesita más tiempo”.

Peña dejó con la boca abierta a Viciconte. Ella nunca se imaginó que la actriz que se quedó en Buenos Aires para seguir con la obra Los Vecinos de Arriba iba a ser lapidaria en su comentario porque Peña no suele mostrar este perfil.