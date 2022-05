Florencia Peña le envió una foto hot a la pediatra de su hijo

“Les quiero contar que me pasó algo tremendo”, dijo Florencia Peña a modo de prólogo de su anécdota.

Luego de la presentación se despachó contando lo ocurrido apelando a su chispa habitual y al tono que tiene su programa nocturno.

“Esto me pasa porque yo no veo, chicos. No veo y tengo chats muy pelotudos en el teléfono que tengo que empezar a eliminar”, aseguró y detalló que forma parte de un grupo de WhatsApp que se llama “Divorciadas con hijes”, en el que está junto a un grupo de amigas. “Nos mandamos un montón de cositas”, admitió jocosa.

Florencia-Pena-01.jpg Florencia Peña debutó en la noche de América. Captura.

“Pasó que María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial”, continuó en su relato.

“Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del culo de uno que se iba a comer una amiga mía”, detalló Florencia Peña sobre la imagen que le envió por error a la médica de su hijo menor en lugar de mandarle la foto del carnet de la obra social.

Mientras tanto, en la pantalla del estudio mostraron la captura del chat con la pediatra y la imagen del hombre en cuestión: está de espaldas a la cámara y tocando la guitara en ropa interior.

“Bueno, María del Carmen, tampoco te quejes”, bromeó la conductora que reconoció no saber el verdadero nombre de la médica que atiende a su hijo a quien minutos antes había llamado al aire como María Ester.

“Lo que pasa es que no tengo tanta confianza”, agregó, buscando encontrar la forma de solucionar la situación con la profesional.

“Desde radiografías de próstatas de maridos que ya no están, fotos de cualquier cosa, de chongos, fotos de minas que se comieron los chongos con los que ya no estamos pero que nos queremos morir. De todo. Y en este chat se me filtra este culo que acabo de ver, que tampoco está tan mal, y se lo mando a la pediatra”, continuó.

Cerró reproduciendo el mensaje que le envió a la pediatra: “Le digo a María Ester o María del Carmen, porque no sé cómo se llama, ‘doctora, si todavía no vio el culo, bueno... disfrútelo’”.