Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee estarán en vivo en el Boston Calling 2023 que se celebrará en el fin de semana del 26-28 de mayo. Queens Of The Stone Age, Paramore, The National, King Gizzard & The Lizard Wizard y Bleachers también estarán en vivo en el festival.

Foo Fighters todavía no dio detalles sobre la formación que usarán en vivo, en la que podrían incorporar a un nuevo baterista o, incluso, dejar que Grohl se encargue de la percusión tal y como hizo en varias canciones de los homenajes que se le realizaron a Hawkins en Londres y Los Ángeles.

A su vez, el grupo estará en el festival Sonic Temple en Ohio y en junio encabezará Bonnaroo, uno de los eventos más tradicionales del calendario musical estadounidense.