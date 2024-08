Furia reveló qué sueño dejó de lado a causa de su efermedad

“Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó. Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto. O levantar los kilos que levantaba antes”, comenzó su fuerte relato con sus 800 mil seguidores, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Ip3J8aUW-34105375.mp4

“Mis marcas eran números tan geniales que me da tristeza no poder competir”, destacó la joven y agregó: “Los estudios han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta en un 35%. Este efecto positivo es similar al impacto del ejercicio en otras afecciones”.

Es por ello que, pese a lo mencionado anteriormente, dejó en claro que “el deporte me sanó y me va a sanar siempre. Por eso los invito a entrenar”. También compartió otras cosas que la ayudaron en su recuperación: “El ayuno y el método Wim Hof logró demostrar que podemos incidir e influenciar nuestro sistema inmunológico. Yo comparto lo que a mi me hace bien. Los invito a cambiar sus vidas. ¡Los amo!”.

En la actualidad, “Furia” se unió a otro personaje polémico y se convirtió en la co-conductora de Alexander Caniggia en su programa “Toda”, que se emite por streaming. "Esto es una locura. Estoy muy contenta y agradecida”, manifestó la exGran Hermano, quien ocupó el lugar que dejó vacante el periodista Tomás Díaz Cueto.

Otra de las propuestas que tuvo fue para formar parte del “Cantando 2024”, que volvería a la televisión por la pantalla de América, pero no cree aceptarla: “Creo que cumplí un rol en la tele y di un montón, por eso en este momento quiero dar algo para mí y no creo que la tele sea un lugar para eso porque no me gusta el chimento y todo eso. Si en algún momento la tele cambia y es más humana y amena, estaría copado”.