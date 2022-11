La panelista de LAM (América TV) vivió un tenso ida y vuelta con el guardia de seguridad de un country vecino al suyo, al que acudió invitada por unos amigos. El personal de seguridad -con aparente exceso de celo por cumplir las reglas de ingreso- le pidió varios documentos físicos que la panelista no tenía con ella.

“Tengo que compartir este momento de soledad e histeria. Descubrí que el Instagram me da años de vida”, comenzó su catarsis y recordó: “Debo reconocer que tuve 20 mil quilombos con los guardias de seguridad de todo el mundo, porque no me gusta la gente que te trata con aires de 'Yo soy el policía'".

"Llego y me pide la documentación física. Ya me cagó, porque sólo tengo la digital. Me rompe las pelotas, porque si hay una aplicación donde está toda tu vida, ¿por qué lo querés en físico? Le dije que no lo tenía y me dice 'Bueno, está bien, por esta vez te hago el favor'", actitud que no agradó en lo mas mínimo a Yanina, que se mostraba cada vez más alterada recordando la situación.

Lejos de terminar continuó con su descargo en redes y el relato de sus problemas para ingresar al country de sus amigas: "Después me dice que quiere ver la fecha de vencimiento del registro. Estás en la Panamericana, soy una señora grande que va en un auto, obvio no voy a salir con el registro vencido. Además, no me gustó la manera".

"No sé para qué te piden tantas cosas para entrar a un country, a un asado a las diez de la noche. ¿Piensan que voy a ir a matar gente?”, se preguntó molesta.

Para terminar con el extenso relato, la esposa de Diego Larorre contó que el guardia de seguridad le pidió el seguro del auto: "Le di la tarjetita con el número de póliza, pero me dice que no le sirve y que quiere el último pago. No lo tengo, porque hoy en día todo es digital. Además, la Policía te la admite, ¿no te la va a agarrar un guardia de seguridad de un barrio?"

"Finalmente, me dice que no puedo entrar, que me vaya, o que deje el auto afuera y pase caminando”, señaló ofuscada por lo que le tocó vivir.

Y anticipándose a posibles titulares en los portales de noticias, la panelista de LAM bajo los decibeles y dijo: “No es para tanto, es una gilada y necesitaba descargarme. A mí no me maltrata ni me destrata nadie. Con el odio, me fui. Llegué a casa, me puse el pijama y me serví un vino. Tengo tanto odio que no tengo ni ganas de prender el microondas, voy a comer fruta”, dijo.

En otro video, Yanina repasó una serie de sinsentidos por los que se rigen los barrios cerrados como el pedido de ART para todo aquel personal que ingrese a trabajar (algo que -sostuvo- no se pide en edificios), el tamaño de los camiones que pueden ingresar y las multas que ponen por tener el perro suelto (algo de lo que fue acusada ese mismo día por la seguridad de su country).

Un monólogo digno de stand up que recibió cientos de Me gusta así como de comentarios en los que la tildaban de quejarse por exponer problemas de gente con plata.