Quienes estén al día con la serie ya sabrán cuál es el destino de la "araña". Justamente, ese fue uno de los puntos que algunos señalaron como lo más flojo del anteúltimo episodio del show. Cuestionado al respecto, Hill se mostró más cerca de quienes consideran que la muerte del "eunuco" no tuvo la emoción que se merecía.

"Mi sentimiento en las últimas temporadas es que mi personaje se volvió periférico, que se centraron en otros. Eso está bien. Es la naturaleza de una serie coral. Pero también fue frustrante de alguna manera. En conjunto, ha sido realmente positiva y brillante, pero supongo que las últimas temporadas no han sido precisamente mis favoritas", le confesó a Entertainment Weekly.

Y agregó sobre su "despedida": "No puedes evitar sentir que has fallado de alguna manera, que no has estado a la altura de una expectativa que no conocías".

A pesar de esta conclusión, el actor se mostró conforme con el accionar de su personaje. "Él fue absolutamente fiel a su palabra durante todo el proceso. Todo lo que quería era la persona correcta en el trono y una persona justa en el trono", aseguró.

