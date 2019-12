En su encendida defensa, Gastón Satragno reveló que la familia desde hace años pasa por un dura situación económica a tal punto que le cuesta llevar adelante todos los tratamientos y atención necesaria para una mujer de avanzada edad con enfermedades degenerativas producto de una jubilación escasa.

En el video que se filtró a los medios y publicó el periodista Luis Bremer, se ve a Pinky recostarse en el sillón cuando Reina Reech hablaba y la misma coreógrafa y actriz se asombró y ayudó a Pinky a recostarse. Según el heredero, desde que su madre está al frente del ciclo de TV con la compañía de su sobrina, Karina Araujo, cambió su vida: "Ella suele hacerme eso a mí como una broma. Cuando hablamos se hace la dormida".

Habló Gastón Satragno, el hijo de Pinky sobre el escándalo de la filtración

Gastón Satragno calificó la filtración como una acción "malintencionada", según reiteró en un raid mediático en el canal América. Mientras el hijo justificaba a su madre, la conductora Pamela David, en una comunicación telefónica le pidió al hijo que pusiera al teléfono a su madre. Hecho que negó con la excusa que la madre estaba descansando en horas de la tarde.

Por lo pronto, Satragno informó que restan dos programas: "En uno de los cuales ella no va a estar y para el otro ya grabó todos los copetes con su voz". El hijo insistió en que el regreso de su madre a la televisión le levantó el ánimo: "‘Ella no quería vivir más, se había dado por vencida. Como todos nos preocupamos mucho por ella intentamos sacarla adelante. Todos los que la rodeamos y la queremos nos preocupamos muchísimo".

ADEMÁS:

Su hijo contó en detalle una conversación que mantuvo con su madre: "Yo le pregunte qué era lo que quería para seguir viviendo y ella me pidió tres cosas. La primera: reencontrarse con su público. Esto a ella la hizo salir de la cama, salir del olvido. Las otras dos: morirse en su casa y que no quería dejarme los problemas que me estaba dejando". Tras esta declaración, Gastón Satragno contó la difícil situación económica que atraviesan: "Hace muchos años que nuestra familia tiene muchos problemas económicos y eso generó también el deterioro de su calidad de vida. Ella no recibe la jubilación que se merece y está a punto de perder su casa".

Reina Reech habló del episodio: "Ella está vulnerable"

Reina Reech, la invitada de Pinky, contó en primera persona el momento que vivió en medio de la grabación cuando Pinky se acuesta en el sillón sin poder seguir el tren del ciclo: "Ella está vulnerable con el tema de salud. Cuando yo estaba hablando de un casting se pone en esta posición como de dormir, yo seguí la situación, dejé de hablar y ayudé con el almohadón. Fue un momento difícil’.

La actriz y coreógrafa contó los momentos previos a que Pinky pidiera dormir en medio de la entrevista: "Habían hecho un corte, en ese corte Pinky dijo ‘estoy cansada’, como que no quería seguir, y después vino este bloque y sucedió esto. Yo creo que ella hubiera preferido no hacer ese bloque’.

En su relato, Reech contó que "Cuando terminó el programa Pinky pidió las zapatillas, como que se quería ir a la casa, la sientan en una silla de ruedas y había una señora muy paqueta que le decía ‘estuviste bárbara’. Esta señora es la esposa de Marcelo Araujo, le pregunté si trabajaba con ella y porqué Pinky está haciendo esto y me contestó por necesidad económica y anímica’.Tanto Chiche Gelblung como Reina Reech pasaron momentos incómodos y difíciles. Gelblung se enojó e hizo público lo que vivió y Reina Reech, con un perfil más bajo, contó la penosa realidad de Pinky.