Gladys La Bomba Tucumana habló del drama que vive a un mes de la muerte de su novio

"Estoy poniendo lo mejor de mí... Soy una persona muy alegra, divertida y Luciano también lo que nos hacía una pareja hermosa, con un amor puro, verdadero, sincero. Yo le tenía mucho miedo a la palabra cáncer. Y la naturalicé un montón en este último tiempo de mi vida por él. Esa palabra me aterraba y hoy es algo que digo con mucha naturalidad", comenzó Gladys, a compartir desde un vivo con sus seguidores, en Instagram.

"Es muy doloroso para mi cada vez que pienso en todo lo que me pasó... Tengo días en los que estoy un poquito mejor y otros, en los que no estoy bien. Lo que más deseo en mi alma, en mi corazón de católica que soy es que i amor este en el lugar más hermoso que, nosotros, los que estamos vivos, no podemos imaginar", compartió La Bomba.

"Lo que más deseo es que esté descanso porque solo yo sé lo que Luciano sufrió y lo que luchaba. El fue, es y será siempre mi gran amor. Me tocó de grande conseguirlo, encontrarlo, yo no lo busqué. Mi amor se fue de este mundo amado profundamente. Y que lo estuve besando hasta último momento".

GLADYS A CORAZÓN ABIERTO

"En ningún momento me enoje con Dios. El día que Luciano se fue estuve desbastada. Gracias a Dios que tengo a mi familia que me estuvo sosteniendo. Mi hijo -Thiago- tenía una relación preciosa con él. Y como Dios sabe cómo hace las cosas, llegó mi hermano de México de la nada para acompañarme. Porque yo no sabía qué hacer porque mi amor no quería morirse, entonces nosotros no hablábamos nunca de eso", se sinceró, Gladys, en sus redes sociales.

"Luciano me eligió a mí porque sabe que yo me la banco, que soy fuerte. Críe un hijo sola. Pero es durísimo perder a alguien que uno ama. Luché un montón por este amor. A mí no me importaba que estuviera pelado, flaco, enfermo... En momento se alejó, me dejó pero yo lo amaba profundamente. Y estoy segurísima de que fue mi gran amor", expresó La Bomba, con lágrimas en los ojos.