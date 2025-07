La reacción de Gimena Accardi a los rumores de "terceros en discordia" en su separación de Nico Vázquez

"Por favor, no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceros, solo una separación de una pareja hermosa de 18 años", comenzó Gimena, a expresar sus sentimientos más profundos, en una suerte de descargo a través de sus redes sociales, en horas en donde se habla de que el final de su relación con Nico es porque apareció una tercera persona en discordia, en sus vidas.

“Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay. Hoy la decisión es esta, y es dolorosa. Pero uno nunca sabe lo que nos depara el destino y tal vez sea un “hasta pronto”, manifestó Accardi, en una clara postura de considerar que esta separación, por lo menos para ella, significa un "hasta luego".

“Después de compartir con Nico Vázquez 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", cerró Gime, en catarsis en Instagram.

LA RAZÓN POR LA QUE SE TERMINÓ LA RELACIÓN DE NICO Y GIMENA

"Me dicen que en la noche de los Martín Fierro de Teatro era notorio, no se los veía como antes. Ese día Nico estaba de muy mal humor y ella también. Hay una tercera persona. Me llegó el dato que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de una persona (se trataría de Daina Fernández, compañera del artista en Rocky, en el Lola Menvribes)“, contó Yanina Latorre, al aire de SQP, su programa en las tardes noches de América, sobre el motivo del final del amor en una pareja que estuvo a punto de cumplir las 2 décadas juntos.

Gime Accardi, comunicado 1.jpg

Por lo pronto, se sabe que la familia de Nico -que adoptó a Gime como a una hija- están destruidos, no saben cómo van a seguir adelante después del final de esta relación, por el cariño que le tomaron a la actriz. Por otro lado, Accardi viajará al exterior para aislarse, por un tiempo, de la gran exposición y reconectarse con su carrera artística. Y, por su parte, Vázquez seguirá viviendo en un departamento que supieron comprar en CABA, ya que por estos días la expareja ya no comparte hogar.