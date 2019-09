Pero el estallido le duró poco porque a las horas tuvo que salir a pedir disculpas porque en las redes sociales lo trataron de "machista" por desconocer la denuncia de violencia de género de parte de Nannis y porque también lo salpicó a sus hijas fruto del primer matrimonio: "No se si alguna vez aprenderé. Pero pido disculpas por el tono usado en mi editorial sobre el tema Caniggia. No quise minimizar las denuncias de violencia hechas por Mariana Nannis. Detesto todo tipo de violencia y así fueron educadas mis hijas. Espero acepten mi error".

Bonadeo reculó cuando apareció su ex mujer, Susana Herrera, en una nota telefónica en el programa Pamela a la Tarde (América) y allí lo trató de "violento y golpeador". Cata, la menor de las hijas de Bonadeo, envió un mensaje de texto la panelista Carmela Bárbaro en la que fustigaba a la madre: "Ni yo ni mis hermanas no hablamos ni vemos a mamá porque a mí nadie me la cuenta, yo viví la violencia de mi madre hacia nosotras".

Fue en ese momento en que tanto la madre y la conductora Pamela David pusieron punto final al debate por las polémica que desató Bonadeo en su programa de Radio Club Octubre (FM 94,7), a la mañana, al defender la figura de El Pájaro Caniggia. Es cierto que su verborragia se le volvió en contra y para su salud y la de su entorno, él mismo prefirió bajar los decibeles cerrando la polémica con un pedido de disculpas.

Por resaltar la habilidad deportiva de Caniggia, Bonadeo armó una gran batahola mediática con su fuerte editorial contra la mujer y los hijos de Caniggia: "En los problemas de pareja son todos culpables" y trató de "pelotudos" a los hijos del ex futbolista: "Basta de bastardear lo que va quedando de la memoria de un gran deportista argentino".

Cuando habló específicamente del Pájaro lo hizo con una gran emoción: "Fue uno de los más brillantes jugadores, una cosa inverosímil porque en poco tiempo hizo muchas cosas. No hizo dos mil goles como Messi, 400 como Agüero ni fue goleador en Copas América como Batistuta. Es el hijo del viento, no sé quién le puso ese apodo, pero tuvo razón con lo del hijo del viento. Una vez en la vida tuvimos el jugador más rápido del fútbol mundial, una cosa rarísima para nosotros".

Y explicó: "Por eso importa el apellido Caniggia en el universo, no por los pelotudos de los hijos (en referencia a Alexander y Charlotte), y además, mucho menos por la patética de Susana Giménez que junto con su producción aprovecha este circo para bastardear lo que va quedando de la memoria de un gran deportista argentino".

En su editorial salvaguardó la figura del ex futbolista: "Es más allá de los quilombos. Los que estuvieron en el Mundial 90 sabían de la limusina que había con Mariana Nannis esperándolo, está bien pero eso no le impidió romperle el culo a los brasileños, no le impidió hacerle un gol a Italia para meternos después en la final. Después esta cosa circense, Caniggial es un tipo muy fachero, pelo largo, pinta de rockero sin serlo y siendo un gran futbolista".

También Bonadeo opinó sobre el lapidario tuit de uno de los hijos mellizos de Caniggia, Alexander donde lo trató de "lacra e HDP": "Un hijo que además, con todo el dolor del mundo, él debería decir ‘pero este pendejo en su puta vida hizo nada que valiera la pena más que nacer y que si no tuviera el apellido Caniggia no estaría haciendo nada de nada de nada, ni siquiera apareciendo en un medio, como su hermana’’.

Bonadeo concluyó que "me da mucha pena cómo se genera una síntesis en todo esto y tipos que nos dieron alegrías de verdad sin cagarle la vida a nadie como hacen buenos tipos que nos venden alegrías desde la política, terminen encastrados en una mugre y encima un pendejo hijo diga que su papá es una lacra". Primero los "mató" a todos y después se disculpó.