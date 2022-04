¡DESNUDA! Así llegó Graciela Alfano a Mañananísima.mp4

En el primer momento de su visita al ciclo de Barbieri, Alfano reconoció: "Tengo un problema... tengo este tapadito...". La conductora constató que lo que decía la invitada era cierto y exclamó: "¡Está desnuda! ¡Sos una genia!".

En el envío de Carmen Barbieri, Alfano confirmó su renuncia a Socios del Espectáculo (El Trece). "Termina mi contrato a fin de mes, no lo renovamos, pero todo divino. Yo puedo ser una genia, pero si lo pongo nervioso al conductor, no sirvo y hay que tener esta inteligencia de saber donde uno sirve y donde no", comentó Graciela en alusión a su vínculo con Adrián Pallares, con quien el martes se cruzó al aire y habló de destrato.

Durante, la nota en Mañanísima, el panelista Pampito le preguntó a la invitada si su nuevo destino laboral será LAM (América TV). A lo que "Ícono" Alfrano respondió: "Ay, qué me están diciendo, no sé... Habría que preguntarle a Ángel, a ver qué decide".