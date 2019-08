Graciela Alfano confesó que Esteban Lamothe le propuso hacer un trío sexual

Alfano y Lamothe coincidieron en el evento de una revista llevado a cabo el lunes por la noche. Allí, no sólo se tomaron una selfie, sino que charlaron un largo rato, tanto en público como en privado.

Fue en esa segunda instancia cuando Lamothe, según la propia Grace, le hizo una propuesta hot. Sorprendida, Alfano le recordó el hecho de que él tiene novia (la actriz Katia Szechtman). A lo que el actor contestó: “Ella estaría contenta, viene también”.

¿Cuál fue la respuesta y reacción de la ex vedette? "No se sabe bien si era que ella le daba permiso o qué. Yo salí corriendo porque ya no estoy en edad, 66 años es muy fuerte. Se me hace calabaza al auto, yo soy como Cenicienta. Tengo que llamar al cirujano plástico”, comentó este martes en Los Ángeles de la Mañana.

No obstante, calificó a Lamothe de “guapo, inteligente y muy atractivo”.

¿Se dará el encuentro en el futuro?