A través de su cuenta oficial de Twitter, Alfano escribió duras palabras y cuestionó a los "los fiscales de camas y vidas ajenas" por meterse en la vida de los demás.

"¿Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida? Y no me vengan los 'fiscales de las camas y las vidas ajenas' con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren", sentenció la expanelista de Socios del Espectáculo (El Trece) en las redes sociales.

Embed Habrán evaluado los que hablan cuáles serán las consecuencias de sus actos sobre esa persona, su familia, sus hijos, su vida?

Y no me vengan los “fiscales de las camas y las vidas ajenas” con sus opiniones estereotipadas y poco inteligentes. Me aburren @chinasuarez pic.twitter.com/a4jWm6qn0c — Graciela Alfano (@iconoalfano) May 25, 2022

En defensa de La China, "Ícono" Alfano siguió: "No podemos tolerar que una mujer, por elegir cómo vivir su vida, sea sometida al juicio público como si fuera una criminal, insultada hasta el hartazgo, avergonzarla como mujer y como madre, estudiar sus reacciones como un animal en un laboratorio, acosarla. Basta".