La China Suárez y un cruce con LAM por "hostigamiento"

Fue así como la actriz acusó al programa conducido por Ángel De Brito de "hostigamiento" y "persecución" hacia su persona, y la forma en general de las emisiones de espectáculos, tras mostrar imágenes de su encuentro con Rusherking en un hotel del barrio de Recoleta.

"Me llegó un hilo de Twitter que me pareció que resume muy bien a lo que me refiero siempre yo, del hostigamiento. Y no es un lugar de víctima, porque me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de eso porque me cuesta, me pone nerviosa. Encontré este hilo, que describe perfectamente el ensañamiento y la persecución, y que lo voy a compartir", dijo la China en sus redes sociales.

Y agregó: "Muchas veces me siento triste y creo que recién ahora estoy en un momento en el que estoy fuerte para poder hablar de eso".

Rápimente, De Brito le respondió en su programa y hasta se animó a decir que le "encantaría ir a la Justicia" con la China Suárez.

“Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera. Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Después de hablar y discutir un poco me sacó a bailar ella", comentó.

El periodista remarcó que la China "es la misma persona que denuncia hostigamiento va a una fiesta con su nuevo novio en la que está lleno de prensa. No hay el más mínimo punto de coherencia".

Además, la panelista Yanina Latorre tuvo su descargo, tras conocerse que recibió una carta documento de parte de la modelo por la manera en que la trató al aire.

"No entiendo cuando se pone en victima. No entiendo, Pampita no fue víctima, Wanda no fue víctima. Ella tendría que ir a un psicólogo. Acá hay información y hay pruebas. Esto no es hostigamiento”, señaló.

Y siguió: "Ella fue quien la llamó a Wanda y le dijo sácame de esto, blanqueame la imagen. Está todo, están los chats, están los audios y las fotos de ella desnuda".