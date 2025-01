Graciela Alfano con Ronaldinho en Punta del Este

“¿Podés creer que yo bajé y justo él entraba? Le dije ‘soy tu comité de recepción del hotel’”, relató la actriz para resumir el momento. Además, describió al ex Barcelona como “re simpático”, y que le agradeció el gesto. “Me presenté, le dije si quería sacarse una foto y me dijo ‘por supuesto’. Divino”, agregó, y destacó cómo el gaúcho la abrazó de la cintura.

“Con el ídolo Ronaldinho”, escribió Graciela al mostrarle a sus seguidores las postales de su repentino encuentro con el astro, quien llegó a Punta para disputar el Jogo do Famosos, junto a exfutbolistas como sus compatriotas Kléberson, Edilson y Vampeta, los argentinos Maxi Rodríguez y Gonzalo Bergessio y el uruguayo Álvaro Recoba, entre otros.

"Cómo me apretó la cintura para la foto... Y bueno, hay para apretar. Yo lo agarré del cuello. Nos agarramos mutuamente", fue su reacción a los diversos comentarios que surgieron en las redes y que indicaban que había habido química entre ellos.

Graciela Alfano es una de las figuras del verano en Punta del Este y la diva está viviendo a full su soltería tras confirmar su ruptura con el empresario Carlos Bustin, con quien estuvo en pareja durante dos años.

La vedette y Ronaldinho se hospedaron de casualidad en el mismo hotel y Grace se lo cruzó de casualidad en el lobby del hotel cuando ella se dirigía a un evento al que fue contratada. Fue en ese preciso momento que el ex jugador del Barcelona y PSG estaba haciendo el check in y allí se originó el encuentro.

"Después de ahí nada, me fui al evento toda divina. Luego, fui invitada a verlo jugar junto a otras figuras del fútbol, pero no voy a poder ir al partido a beneficio", recalcó la actriz.

Sobre las sensaciones que le quedó tras conocer al ex compañero de Lionel Messi en Barcelona, Graciela dejó en claro que se daría una oportunidad para conocerlo: "La verdad que pude ver la grandeza del pibe. Mega simpático. Re buena onda y divino. Me tomaría un café con él. Re fachero y tiene carisma, no solo es un futbolista alucinante".

La sirena vuelve al agua

“Hoy quise compartir con ustedes este momento único después de entrenar donde me sentí una sirena volviendo a su medio, el agua y disfrutando”, comenzó escribiendo Grace en una publicación que en pocos minutos se llenó de comentarios y corazoncitos.

La vedette subió un video a su cuenta de Instagram donde se la puede ver desnuda en la ducha.