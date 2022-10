Gran Hermano 2022: Aguante la ficción..!!

"Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero, no me arrepiento cómo jugué", fue la primera frase que utilizó Tomás Holder para justificar su eliminación, la primera de esta temporada.

Tomas Holder - Me sacaron porque..._ - Gran Hermano 2022.mp4

El "player" de Rosario afirmó que se confió en que su personaje gustó y repitió que lo suyo "fue todo estrategia" y agregó: "Es un personaje lindo, querido, capaz que lo entienden. Pero, no se dio así y pasó lo que pasó".

Sobre su temprana eliminación, dijo que se vio venir su salida "cuando a Marcos lo sacaron de la placa".

“Siempre supe que era un juego la casa de Gran Hermano y entré a eso", repitió una y otra vez Tomás Holder a Santiago del Moro, quien en un momento le preguntó: “¿Quién sos vos?”, a lo que el primer expulsado argumentó que "sacando el personaje y las redes sociales" es un chico "súper compañero, amiguero, familiero y noviero, mal".

"Nada que ver lo que es el personaje”, sostuvo el influencer.

La carta de mamá

Durante el debate con los panelistas, Tomás Holder mostró su costado más sensible al hablar de sus padres. “Es una relación difícil. Mi viejo también es joven. Chocamos bastante, a veces pasan meses en los que no hablamos, a veces cuesta hablar con él" -explicó el vínculo con su papá- "A mi viejo le hubiese gustado estar en este juego, hizo varios castings y nunca quedó. Me llamó para darme consejos y le dije ‘Papá, yo no necesito ningún consejo tuyo'" y también me apuntó que trate de "no pasar vergüenza".

Embed

Luego de participar en el debate, Tomás Holder finalmente develó el contenido de la polémica carta que le colocó su madre en el bolsillo en la gala de ingreso. “Espero que no se rían cuando llore, porque soy... Me quiebro rápido”, expresó mientras la abría.

“Tomi, mi bebé, mi pequeño gigante y a la vez gran hombre. Hoy es un día especial para vos, el primer día en una casa abierta al mundo. Hijo jugá, divertite, sé feliz, como te tatuaste. No...” -se interrumpió- “Está complicada la letra”, dijo y siguió: "No cambies tu esencia, esa persona sensible, leal, de buen corazón... Corré por tus sueños y objetivos...”.

Y finalizó la lectura con: "Acá con tus hermanos, tu familia, te vamos a esperar felices. Te amo más allá del entendimiento, mi rey. Brillá para siempre y no dejes que nadie te apague. Te amo, mamá".