Gran Hermano 2022: identificaron al curioso que fotografió a Julieta

Durante su relato, "Disney" explicó que interactuó con una persona que estaba detrás de uno de los vidrios de la habitación, al ver el reflejo de un celular y una persona que le hacia señas, ella se acercó y el intruso le sacó una foto "Es muy loco lo del celular, te lo juro, me tiró un beso, aparte le vi la cara, nunca le había visto la cara así a alguien" les dijo Julieta a sus compañeros, mientras cocinaba.

Walter "Alfa" le preguntó cómo había sido todo y Julieta comenzó con los detalles: "En la habitación escucho un ruido, miro y había un celular pegado. Como lo miro a los ojos, contacto visual, y me hace (hace el gesto de un beso)".

"¿Te tiró un beso?", le preguntó Marcos, a lo que la joven respondió: "Me tiró un beso. Lo juro por Dios. Y ahí se fue para atrás y no lo vi más. Pero le vi la cara con el celular y, como lo miré a los ojos, no le quedaba otra".

Intruso identificado

Si bien por el momento no hay información oficial por parte de la producción de Gran Hermano 2022, DIARIO POPULAR está en condiciones de confirmar que la persona a la que alude Julieta en su relato ya estaría identificada y se trataría de un empleado de Estudios Pampa, lugar donde esta edificada "la casa más famosa del mundo".

En cuanto a la forma en la que esta persona accedió tan fácilmente al sector de cámaras instalado en uno de los pasillos, este medio pudo averiguar que las instalaciones en los pasillos técnicos no tienen techo de chapa, carecen de aire acondicionado, y es todo sin ventanas, por lo que no tienen ventilación y los efectos del sol resultan devastadores.

Por ese motivo, y ante la precaria situación en la que se encuentra trabajando el equipo técnico, decidieron abrir las puertas de los pasillos para generar circulación y renovación de aire, lo que permitió el ingreso no autorizado de "un curioso" que aprovechó la oportunidad y generó esta violación del aislamiento que exige el reality.