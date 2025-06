Gran Hermano: Juan Pablo se fue enojado y con sus perros

El correntino se transformó en uno de los grandes protagonistas del juego, consolidando poco a poco esa imagen de “antihéroe” al que siempre le salían las cosas mal y que en algunas oportunidades lograba salir adelante por distintos golpes de suerte.

Cuando su grupo “Los Hongos” implosionó por las distintas peleas entre él y Eugenia Ruíz -y sobre todo con Selva Pérez- Devi se acercó a Santiago Algorta y Luz Tito.

"Yo no me doy vuelta por conveniencia, es porque no comparto las formas con Eugenia y Selva. Pude llegar lejos sin pinchar a nadie ni sacando de contexto. Es el mensaje que quise dar desde el 2 de diciembre. Yo demostré que no pago con la misma moneda cuando me dan golpes bajos, elijo no hacerlo y no es fácil mantener la cordura en esta casa "expresó el correntino en su último confesionario.

Una vez eliminado, Juan se dirigió a Eugenia y Selva, agradeciéndoles de manera irónica. "Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta" , disparó el correntino. Sin embargo, les aclararon que las querían y las terminaron saludando al despedirse.

Juan Pablo De Vigili se fue de la casa con sus perros, Jaime y Bartolo, quienes habían entrado a la casa cuando fue visitado por su hermana y se quedaron por la aprobación de sus compañeros de convivencia.

"Ojalá valoren a los que estuvimos más tiempo. Yo no traicioné a nadie" les dijo Devi a sus compañeros, antes de irse por las puertas de la casa más famosa del país.

Ulises Apóstolo fue el primer jugador en salir de Placa de Nominados -solo recibió del 1,2% de los votos del público- e ingresó en el “Top 5” en el que ya estaba Eugenia Ruíz. El cordobés volvió a repetir el festejo que había hecho la semana pasada: tirarse a la pileta en medio de la noche fría .

En segundo lugar salió Luz Tito , que gritó de la emoción al enterarse de su presencia en los mejores 5 de la competencia. La jujeña luego se largó a llorar. Solo el 4,1% de la audiencia de Telefe votó por la eliminación de la morocha.

Santiago “Tato” Algorta fue el último en abandonar la placa, dejando el mano a mano final entre Selva y Devi. El uruguayo recibió el 5,8% de los votos del público y se tiró vestido a la pileta en compañía de Luz.

La votación final fue de 61,3% a favor de la eliminación de Juan Pablo De Vigili frente al 38,7% de Selva Pérez.

A partir de ahora está abierta la placa positiva con los mejores cinco jugadores de esta temporada de Gran Hermano: Eugenia, Luz, Selva, Tato y Ulises.