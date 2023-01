Gran Hermano 2022: la gente expulsó a Coti

Embed

En el final del programa, Santiago del Moro ingresó en la casa para comunicar la decisión del público "Quien abandona la casa mas famosa del mundo es... quien deja la casa de Gran Hermano en este primero del año es... Constanza" e inmediatamente agregó "Ariel te felicito seguis en competencia, Coti, rápidamente, agarra tu valija que acá te esperamos".

Alexis "El Conejo Quiroga quedó conmocionado al conocer la noticia, y "Coti" saludó a todos con un abrazo, incluso a Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig, quienes durante el último tiempo la habían tildado de "traidora".

"Gracias a todos, los quiero mucho", dijo Constanza cuando fue despedida por el Gran Hermano, y mientras se iba de la casa con su peluche banana, sus compañeros le cantaron una canción creada por ellos al ritmo de Quevedo: Bizarrap Music Sessions, Vol. 52.

El llanto de "El Conejo"

Una vez con "Coti" fuera de la casa, Alexis "El Conejo" lloró con desconsoladamente y sólo atinó a decir a Maxi “No tengo ganas. La he pasado bastante bien, no tengo ganas" a lo que Maxi le respondió “Ponete fuerte, si te caes es al pedo. Ponete fuerte. Yo entiendo el dolor que tenés y por lo que estás pasando" y "Alfa agregó "Te comprendo, no es joda”.

“No puedo culiao, no tengo ganas” confesó Alexis que manifestó sentirse culpable por no acompañar a su pareja en los últimos días “Coti estaba destruída y yo me fui a acostar, como siempre” se lamentó a lo que Maxi -el otro cordobés- le respondió “Vos me levantaste culiao, vos me levantaste a mí”.

“No tenés nada de culpa" continuó la pareja de Juliana Díaz "Todos sabemos como fueron y cómo son las cosas. Quedate tranquilo que no pasa nada. Es re poco el tiempo que falta. Estamos en esta y hay que seguir remándola que ya no falta nada. Estamos en cuenta regresiva y recta final. Hay que mantener la cabeza ocupada y meterle huevos a lo que hay que meterle huevos”