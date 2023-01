Rating 2023: El análisis de la televisión por un experto

Ripoll control byn.jpeg

A la hora de definir que significa el reality para la televisión argentina, Alejandro Ripoll fue contundente: "Gran Hermano es el éxito más grande de Telefe de los últimos 5 años es, sin dudas".

Y fundamentó su definición en las cifras: "en la franja de domingos a jueves de 21:45 a 23:45, y en relación al año 2021, Gran Hermano incrementó el rating en 5 puntos, y se transformó como lo mas visto de Telefe, por lejos, en los últimos 5 años", aseguró.

Para comprender la dimensión del éxito del regreso reality en la programación del canal, el siguiente cuadro comparativo del rating de Telefe entre 2018 y 2022, proporcionado por la empresa ReseARch, muestra la clara superioridad de las mediciones del último año por sobre cualquiera de los registrados, incluso por los afectados por la pandemia de COVID-19.

WhatsApp Image 2022-12-31 at 12.44.37.jpeg Rating anual de Telefe entre el 2018 y el 2022

Gran Hermano 2022 suma y sigue

GH.jpg

Sobre el éxito que puede significar en el próximo año para Telefe el reality lanzado el 17 de octubre de 2022, Ripoll explicó que "este suceso televisivo no tiene techo" y justificó la apreciación con un dato concreto: "en la ultima semana de diciembre, una de las mas difíciles para conseguir audiencias, Gran Hermano no sólo no la pierde, sino que suma más espectadores".

Ripoll se alegró al confirmar la vigencia del medio al señalar que Gran Hermano es "otro fenómeno pocas veces visto en nuestra TV abierta, que muchos daban por muerta y goza de una excelente salud".

El público

WhatsApp Image 2022-12-31 at 12.46.30.jpeg Rating de "Gran Hermano 2022" según el target de personas

Según se desprende del cuadro que analiza el público que mira "Gran Hermano 2022", las mujeres son las grandes protagonistas, especialmente el rango de "50 o más años", dejando en segundo lugar a las de 29 a 34 y en tercer puesto a las de 35 a 49.

Con respecto a los hombres, su interés es casi la mitad del generado por el público femenino, siendo los de "50 o más" los mas interesados, seguidos por lo de 35 a 49 y luego por los de 29 a 34. Los sectores de bajo nivel socioeconómico se convierten en los grandes protagonista de total de espectadores, al borde de duplicar a la suma de los de nivel medio y alto, juntos.

Diciembre y 2022

Con respecto a el rating registrado en diciembre "Telefe duplica al segundo en el promedio mensual de 12 a 24 horas, basando su programación en Gran Hermano" explicó el analista Alejandro Ripoll, y agregó que "si esto lo proyectamos hasta marzo 2023, con un programa super instalado y con una conducta del telespectador muy sólida, podríamos asegurar que la ventaja que tiene Telefe para el 2023 es muchísima".

WhatsApp Image 2022-12-31 at 12.48.55.jpeg Promedios canales de aire, de 12 a 24 durante diciembre de 2022

Canal por canal

Sobre el balance televisivo del 2022, con respecto a los números, canal por canal, Ripoll analizó el cuadro final y señaló que "tenemos los promedios anual finales de cada canal, Telefe es el líder indiscutido, como un monólogo que se repite a lo largo de los años" estirando la ventaja sobre El Trece a 2,66 puntos y "un tercer y cuarto puesto, con un América TV en alza y El Nueve a la deriva, seguramente ahí estará la pelea del 2023". explicó el analista de audiencias.

WhatsApp Image 2022-12-31 at 12.50.52.jpeg

Alejandro Ripoll fue durante 14 años director de cámaras del programa de Marcelo Tinelli (Video Match y Show Match) por lo que ganó 1 Martin Fierro y 3 Premios Tato y 2 DOAT (Asociación de Directores para Televisión) como Mejor Director.