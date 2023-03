Gran Hermano 2022: Romina Uhrig contra todos "Me sorprenden las mentiras"

Embed

El programa de ayer de "La Noche de los Ex" fue una suerte de balance de los cinco meses de este reality, que comenzó el lunes 17 de marzo de 2022. El conductor comenzó planteando que "Se habló de tus hijas, de tu relación, lo que pasó con Camila, etc" y Romina prefirió destacar su experiencia dentro de la casa de "Gran Hermano 2022" "Yo siempre me quedo con lo bueno, me alimento del amor y no del odio, que hace mal" y aprovechó para destacar "Hubo muchas cosas de mi compañeros que me sorprendieron... Eran mentiras" y la llamada "mamá de la casa" dio los nombres de las personas de las que hablaba: Lucila "La Tora" Villar, Camila Lattanzio y Agustín Guardis.

Además:

El reclamo de Christian U, Nadia y Coti

Los panelistas cuestionaron de "La Noche de los Ex" aprovecharon la presencia de la exlegisladora para criticarle, y reclamarle, varias actitudes de la última eliminada de "Gran Hermano 2022".

Nadia Epstein le reclamó varias actitudes del juego pero Romina aseguró que las cosas "no habían sido así", mientras que Coti Romero, le recordó algunos comentarios que había hecho en la casa -delante de ella- pero "la mamá de la casa" los negó rotundamente en la cara.

Por su parte. Cristian U aprovechó la oportunidad para recriminarle que había hablado "pestes" de él pero Uhrig tampoco se hizo cargo de esa situación, negando todo enfáticamente, fue entonces cuando Nadia explotó y le dijo "Sos una negadora serial, no te hacés cargo de nada".