Gran Hermano 2022: Thiago no dudó y salvó a Romina

Thiago, el ganador del juego del líder de esta semana en Gran Hermano, eligió salvar de la placa del domingo a Romina.

Santiago del Moro ingresó a la casa de "Gran Hermano 2022" y le pidió a Thiago que pase al frente, delante del resto de sus compañeros, y uno a uno, fue descartando a los participantes que no iba a salvar de sus nominaciones. La primera en saber que seguiría en la placa fue María Laura "Cata" y luego Nacho. Con respecto a los motivos, el joven Medina aseguró no tener ninguno ya que "no tiene nada contra ellos".