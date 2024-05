Gran Hermano 2023: así fueron los saludos de los exparticipantes

En los videos que presentó Santiago del Moro, hubo saludos y besos para todos los integrantes de la casa pero, también, muchos de los eliminados dieron a conocer cuáles son sus favoritos para llegar a la gran final y coronarse como ganador del premio mayor que entrega el reality de Telefe.

La expolicia AgostinaSpinelli dio a conocer a sus favoritos para ganar el reality “Bauti, Chino, los quiero en la final. Vamos que no queda nada”.

Alan Simone, el oriundo de Chivilcoy, le mando muchos besos a todos los jugadores en competencia “Todos tienen cosas lindas y los extraño un montón”.

El misionero Axel Klekaylo disparó una ironía hacia uno de los Bro “Sepan que los quiero muchísimo y extraño a todos. Qué grande Nico, y pensar que antes usábamos el sauna para hablar entre los vagos” en alusión a los encuentros sexuales con Flor que suceden en ese lugar de la casa.

La pediatra santafesina Catalina Gorostidi, señaló al grupo de los Bros como sus “caracoles favoritos” e indicó que adora a Virginia y que quiere verla en la final. Además, pidió por la eliminación de Darío Martínez Corti y Florencia Regidor y le dijo a Emmanuel Vich que lo está esperando para que le haga ondas en el pelo a cambio de cigarrillos y terminó con “Tenés que bajar veinte pueblos” dedicado a su examiga Juliana Scaglione .

La "Chula" Carla de Stéfano habló directamente para Furia, le mandó besos y dijo que “se merece ganar porque es una luchadora con ojos de perro bueno”.

La correntina Constanza Romero -quien también participó en la edición anterior de "Gran Hermano"- les recomendó a sus excompañeros que "Aunque a algunos se les suelte la cadena, aguanten" y manifestó sus preferencias "El Chino es mi jugador favorito, a no bajar los brazos".

El bailarín de la zona oeste del conurbano bonaerense, Damián Moya le dedicó su saludo especialmente a tres participantes “Un saludo especial a Virginia, estoy encantado de conocerte. Emma, es momento de secarse las lágrimas y llegar a la final, y Juli, peleá por todo lo que te merecés” dijo.

La chubutense Denisse Gonzalez le habló -obviamente- a Bautista, con queuien sigue vinculada sentimentalmente, “Te quiero decir que tenés un problema y yo también. Como te dije en Año Nuevo: te estoy empezando a querer un poco y me parece que por de más. Acá estoy esperándote”.

El tucumano Federico Farías dejó en claro su devoción por Virginia Demo -con quien formó "Virzana"- “Sos una mujer muy fuerte y valiente, te quiero mucho y te extraño, seguí adelante que te quiero ver en la final” le dijo el tucumano a la participante platense.

Florencia Cabrera no tuvo medias tintas al expresar sus predferencias por los participantes que ingresaron a la casa el 11 de diciembre “Vengo a dejarles un beso gigante y obviamente tengo que decir que voy a bancar a los Originals”, sostuvo la diseñadora de moda.

El cordobés Hernán Ontivero -primer eliminado de la casa en "Gran Hermano 2023"- mostró su preferencia por el triunfo de Martín Ku “Chinito: si te quiere un perro, te quiere todo el mundo. Los extraño a todos pero en especial a vos”.

La sommelier platense Isabel De Negri saludó a todos lo que quedan en la casa, y le agradeció especialmente a uno “Es increíble lo que han logrado. Este es un mensaje de amor para que tengan la energía que necesitan para la final. Y a vos, Furia, te agradezco todo el amor que me diste cuando regrese”.

El tripulante de cabina Joel Ojeda no dudó en "bancar fuerte" a Virginia Demo “No te apures a salir que te queremos en la final como ganadora con Manzana”.

El pelilargo asesor financiero Lisandro Navarro, con una remera de Los Bros, saludo especialmente a sus amigos “Un saludo directo a mis amigos: Chino, Nico, Bauti. No saben cuánto los extraño y lo contento que me pongo cuando hablan de mí. Fueron y son muy importantes para mí”.

Lucía Maidana, la recientemente ingresada a la casa -junto a su gemela- en el marco de Congelados - se dirigió especialmente a Furia, a Bautista y a Nicolás, y especialmente a este último le dedicó una frase que le generará polémica con Florencia Regidor “Te estoy esperando afuera y te quiero un montón”.

Mauro Dalessio -el exjrugbier- le dijo a Bautista que tienen muchos amigos en común y le expresó su total apoyo para Darío Martínez Corti, "un tipazo". Tambien tuvo tiempo de hablar de su vida sentimental y ,sin nombrarla, le mando una indirecta a Furia “Les quiero decir que estoy soltero. No me esperen. Yo no estoy esperando a nadie”.

Paloma Méndez saludó a todos sus compañeros y planteó una disputa con Martin Ku “Los quiero felicitar y les mando un beso gigante. Chino, preparate que tenemos que compartir la tenencia de Arturo”, comentó irónicamente la cantante.

La uruguaya Rosina Beltrán les mandó saludos especiales a Nico, Martín, Bautista, Furia y Emma “Los amo y toda mi energía para ustedes”.

La mendocina Sabrina Cortéz les mando un mensaje un tanto distante a sus excompañeros de convivencia “No son todos tan amigos pero les mando un saludo enorme. Sé que algunos no están disfrutando tanto, pero vamos, energía plena hasta la final”.

Con una imagen renovada "el gaucho" Williams López saludó a sus compañeros y especialmente a uno de ellos “Bauti, te extraño un montón y metele rosca que te veo como ganador. Vamos a salir de gira que Uruguay nos está esperando”.

“Un saludo gigante a todos. En especial a Nico, Bauti y Flor que no saben lo que los pienso y extraño todos los días. Acá afuera es todo muy lindo, la van a pasar bomba, pero disfruten lo que les queda” exprezó Zoe Bogach, la más reciente eliminada, que también le reclamó a Martín que quedó afuera de “tanto bajarla y subirla de placa”.