Gran Hermano 2023: Carla anunció que abandonará la casa

Santiago del Moro, conductor del programa, fue el encargado de dar a conocer esta noticia en vivo: “no vamos a decir qué día, pero la semana próxima vos vas a abandonar la casa. ¿Es así?”, indagó el conductor, para ver si la participante seguía manteniendo su postura.

Sin dejar tiempo para dudas, Carla se confesó frente a sus compañeros con lágrimas en los ojos: “Es así. Los motivos lo saben todos, lo sabés vos, lo sabe Gran Hermano, y cada vez que hablo del tema me emociono. Yo sobrestimé mi capacidad de desapego con mis hijos”, explicó.

“Pensé que estar acá iban a ser unas vacaciones de mamá, que las iba a disfrutar, vacaciones mentales de tanta demanda que es tener cuatro hijos, y que la iba a pasar bomba acá, que no iba a extrañar tanto”, agregó Stéfano.

Y cerró, totalmente emocionada: “desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como está casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta de que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido”.

Fuerte pelea entre Catalina y Emmanuel en Gran Hermano

Aunque em la última edición de Gran Hermano los espectadores priorizaron a los jugadores menos conflictivos, esta nueva temporada parece tener participantes mucho más complejos.

Si bien desde el primer día “Furia” se perfilaba para irse de la casa por la cantidad de discusiones que había tenido, el público la voto una y otra vez para que siguiera en carrera.

Pero ella no es la única que genera conflictos dentro de la casa, los jugadores están muy divididos y las peleas son cada vez más fuertes. En esta oportunidad, quienes se cruzaron fueron Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich.

“El domingo te vas, puto”, le dijo la participante a su compañero. “¿Qué dijiste, maleducada? Vení a decírmelo cara a cara”, le respondió Emma y luego se quebró en llanto al recordar las vivencias de su infancia por su condición sexual.

“Me revuelve un montón de cosas horribles que me hicieron un montón de veces… El reglamento dice una cosa y ellas lo están incumpliendo, si es justo tienen que tener algún tipo de sanción”, aseguró.

Sin embargo, como si no fuera suficiente con la discusión, las amigas de Catalina acusaron a Emmanuel de haber roto un vaso de vidrio y provocarle un corte en la mano a la médica, por lo que comenzaron a pedir por la expulsión.

Muchos se acercaron para que la pelea no pasara a mayores, Manzana se llevó a Emmanuel al cuarto de los varones. Mientras que Lisandro le pidió a Catalina que frenara con los gritos, por lo que la jugadora contestó: "¿Por decirle 'puto', va a decir que lo discrimino? Es una puteada común y corriente, mirá si yo, con millones de amigos gays y hasta tengo amigas... ¿me estás jodiendo?”.