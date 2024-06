Gran Hermano 2023: Darío hizo su movida y el duelo es entre Furia y el Chino

Después de haber decidido votar a favor de que Emmanuel Vich sea el líder de la semana que viene el único jugador "nuevo' de "Gran Hermano 2023" dio a conocer su decisión final y ante la consulta de Santiago del Moro expresó sintéticamente “Bajo a Nicolás”.

Con la decisión del jugador platense, la 25º Placa de Nominados final quedó conformada con Juliana Scaglione -por la sanción de Gran Hermano-, Martín Ku, Emmanuel Ku y Bautista Mascia. En caso de que el peluquero cordobés sea quien abandone la casa, el liderazgo queda vacante y se pondrá en juego entre los competidores que queden en competencia.

Después de un día lleno de peleas, insultos y gritos, Furia y el Chino volvieron a cruzarse durante una de las actividades recreativas del reality. Juliana Scaglione insistió con tratar a Martín Ku de codicioso, quien le restó importancia a la provocación.

En su primer ingreso a la casa Santiago del Moro les pidió a los jugadores que definirían qué familiar se ganaría un viaje a Cuba.

Anteriormente, los seres queridos de cada participante habían votado en el confesionario, pero el resultado de la elección fue empate, por lo que el conductor le pidió a los participantes que decidieran quién se quedaba con el premio. Los Bro’s cedieron ante el argumento de Furia de de descartar a quienes habían obtenido importantes premios en la competencia.

El Bauti, Nico y el Chino esperaban que con esta estrategia podrían sumar más apoyo al momento de elegir al próximo líder de la casa. Ese premio lo otorgaba el último familiar en abandonar la casa y las únicas opciones posibles eran el novio de Emmanuel y la hermana de Bautista.

Polémica como de costumbre, Furia fijó su posición a favor del Emma “Creo que nunca te escapaste de una placa y más allá de eso nunca me dejaste sola. Yo me he enojado con vos, muchas veces, y he manifestado incluso que quería que te vayas. Pero tenés un trabajo encima. La verdad valoro el juego de todos, como el de Bauti, el Chino, el de Nico. El de Darío también aunque a veces te diga que no. Y en esta instancia voy a valorar mucho más el juego con el trabajo hecho. De bancarse el domingo con el culo hecho m…Que todos te disparen, te apunten y te digan falso todo el tiempo. Cuando falsos, fallutos, hijos de p…fueron todos”.

Luego de enfrentar las diferentes posiciones Darío Martínez Corti medió tomó y dijo “Yo los considero a todos jugadorazos, los quiero. Sé que jugaron los Bro’s siempre en equipo y creo que no modificaría mucho, el hecho de las oportunidades que pueda haber para llegar a la final, el hecho de elegir a Emma para que esté entre los cuatro. Yo creo que ya llegamos todos”.