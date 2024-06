El fin del amor para Marina Calabró y Rolando Barbano: detalles exclusivos de la pelea

Marcela Tauro, íntima amiga de Marina, dio detalles de la relación que tienen ambos periodistas y la califico de “tóxica”. Además, Calabró le dio a entender que cuando Barbano agradeció a “la 271”, en realidad se refería a ella, pero que luego el periodista se lo negó.

“Yo hablo todos los días con Marina y sé toda la situación. Todo. No es el primer desplante que él le hace a ella, visto desde mi punto de vista. Evidentemente ella está ciega. Ella está tóxica porque no suelta”, dijo Tauro en Intrusos (América).

“La toxicidad no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Yo trabajo en la misma radio y estoy en los pasillos. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te ‘alimento’. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no, está jugando un juego”, ejemplificó.

Adentrada en el tema, Tauro confesó la verdadera razón por la cual Marina estaba triste: “Les voy a contar por qué estaba mal. Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fiero y él tampoco. Tenían un viaje. Ella lo invitó a él a Londres. El vuelo era para ayer. Cuando sacaron el pasaje no se dieron cuenta de que era el Martín Fierro y el Día del Padre. Él le dice que no iba porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha”.

“Ella lo invita a él, todo en primera y en un hotel cinco estrellas. Al margen, hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo. Lo invita por el Día del Padre y no sé qué. Obviamente, ellos tienen que pedir días porque trabajan en el mismo lugar”, dando a entender que Calabró era quien se ocupaba de los gastos de la pareja.

“También él le dijo que no y es el segundo viaje que pierde... Hagan la cuenta económica, además de la emocional”, contó la panelista.

Rolando Barbano habló de las disculpas públicas de Marina Calabró

El martes por la mañana, el columnista de Jorge Lanata fue interceptado a la entrada de Radio Mitre. “¿Aceptaste las disculpas?”, le preguntaron en declaraciones recogidas por Desayuno Americano (América). Y por primera vez habló del tema.

“Obvio, pero no creo que ella tenga que pedirme disculpas por nada. Ella es una mujer preciosa, inteligente, adorable. Yo la quiero muchísimo y no tiene por qué pedir disculpas por nada. Gracias por estar acá, gracias por su trabajo, tengo que entrar a trabajar”, expresó Barbano.

En ese momento, los cronistas le preguntaron cómo estaba viviendo este momento de alta exposición mediática. “Estoy entrando a trabajar y están acá ustedes. Y no era lo que quería”, sentenció, agotado de ser el tema de conversación en los últimos días, previo a su entrada a la radio, donde integra el equipo de Lanata sin filtro.

Consulta sobre el tema por Teleshow, Calabró solamente respondió: “Necesito que esto termine, no quiero hablar más del tema”.