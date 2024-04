Gran Hermano 2023: la decisión de Virginia sorprendió a la casa

“Me pareció la mejor opción” dijo la comediante platense al momento de subir a la joven de 21 años a la placa, y ante la consulta del conductor del reality se negó a decir sus motivos públicamente, aclarado que luego se los diria en privado a su compañera.

Cuando Santiago del Moro le preguntó a Zoe Bogach si se esperaba que Virginia Demo la subiera a la placa, la joven respondió tímidamente "No" y agregó “No me votaron” haciendo referencia a que sus compañeros no la postularon para dejar la casa.

En su nueva entrada al living de la casa de "Gran Hermano 2023", Santiago del Moro le consultó a Virginia Demo cual era su decisión final “Voy a bajar a Bautista” anunció escuetamente la líder semanal.

Finalmente, la 19° Placa de Nominados de "Gran Hermano 2023" quedó conformada por Emma Vich, Juliana “Furia” Scaglione, Constanza "Coty" Romero, Martín “el Chino” Ku y Zoe "Barbie" Bogach.

En la Gala de Eliminación del próximo domingo 28 de abril, uno de participantes en placa deberá abandonar la casa por votación de los televidentes.