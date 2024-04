Gran Hermano 2023: nueva placa y la vuelta del voto negativo

El uruguayo Mascia ganó el beneficio del teléfono, gracias a que El Chino y Nico corrieron a la par para atenderlo y por no dar el brazo a torcer, ambos forcejearon por lo que arrancaron el aparato de la pared, y terminó en el piso. Ante la sanción que recibieron estos dos participantes Bauti pudo disfrutar de una cena en el SUM mientras miraba cada una de las nominaciones de sus compañeros -sin saber que varios votos fueron anulados por complot- y luego él nominó en el último turno de la gala.

Todos los votos de la casa de "Gran Hermano 2023"

Martín: 2 para Darío y 1 para Zoe “Por la mañana hubo un intento de complot que me involucra a mí recibo cuando las hojitas con iniciales , vos te percataste de eso, tuvimos una charla constructiva para que reflexione, y me di cuenta que si bien toda la casa hace complot, no tengo que rebajarme a ese nivel” dijo sobre lo que sucedió con Coty . “Mis votos son lo contrario a esas iniciales de esas hojas. Darío y Zoe, sé que no van a quedar en placa”, finalizó Martín. Sus votos fueron anulados por incumplir las reglas del juego.

Constanza: 2 para Martín y 1 para Bautista “Entré a este juego a divertir y no a violar las reglas. No me gusta esta nominación y no quiero que se vaya alguno de los dos, pero quiero no coincidir con Martín, así que lo voto a él ya Bautista. Espero que no se vaya ninguno” dijo correntina. Sus votos fueron anulados por incumplir las reglas del juego.

Juliana: 2 para Constanza y 1 para Martín. “Tiene mucho fandom y quiero que entre en esta placa que ahora sí es negativa. A Martín lo veo mucho con ella, siento que están jugando juntos y que Coty trata de meterse en las parejas de la casa: Nico y Flor, un juego sexual quizás conmigo y Mauro, y ahora capaz se mete con Bautista” expresó Furia.

Emmanuel: 2 para Bautista “Tiene pocas placas, no es algo personal contra él” y 1 para Constanza “Pienso que puede ir a placa y quiero reforzar”.

Zoe: 2 para Juliana y 1 para Constanza -voto anulado por complot con Florencia- “Son personas fuertes y quiero ver cómo les va en una placa negativa”.

Florencia 2 para Juliana y 1 para Constanza -voto anulado por complot con Zoe- “Me gustaría ver que estén en la placa y sus dos resultados. Igual me parece más justo que llegue a la final una persona que está hace 4 meses y no una que ya estuvo en Gran Hermano”, argumentó la modelo en el confesionario.

Darío: 2 para Florencia y 1 para Emmanuel “Hoy dos participantes me sugirieron que no los votara y me terminaron facilitando la decisión. No me gustó eso, así que voy por ahí.

Virginia: 2 para Bautista y 1 para Martín “Es exclusivamente por estrategia. Sabemos que el grupo de los Bros es uno fuerte en la casa, y si una quiere llegar a la final, hay que tratar de desarticularlo”.

Mauricio: 2 para Constanza "Quiero ver cómo se desenvuelve en una placa negativa, las otras dos fueron positivas y era obvio que iba a salir porque es conocida” y 1 para Emmanuel "Si bien hay actitudes que no me convencen, lo nomino porque es probable que quede nominado, no quiero desperdiciar el voto”.

Nicolás: 2 para Federico “Virginia es líder y podemos caer en placa junto con personas afines. Ella puede sentirse obligada a salvarlo y que quede una placa abierta” y 1 para Emmanuel “El otro es para Emmanuel por lo mismo, para ver si entra”.

Federico: 2 para Constanza “Esta vez es más por afinidad que por estrategia. No me estoy llevando con Coty, aunque también sé que tiene muchas posibilidades de quedar en placa” y 1 para Martín "Porque sigo al pie del cañón con nuestro enfrentamiento, quiero que la gente lo sepa. Si hubiera podido, le hacía la fulminante ”.

Bautista: 2 para Emmanuel "Le doy dos votos a Emmanuel para que entre en placa y el segundo lo tiro, para Darío, sé que no va a quedar" y 1 para Darío.