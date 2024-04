Por qué se separaron Marina Calabró y Rolando Barbano

Todo comenzó cuando se dejaron de seguir en Instagram y ocultaron un par de posteos en las redes sociales que tenían juntos.

En este contexto, este viernes en su pase radial con Yanina Latorre, la hija del “Cala” se mostró angustiada y confirmó la ruptura con el periodista de policiales.

"Yo lo hubiera guardado durante el fin de semana, pero entiendo que hubo indicios en el programa de radio y en redes sociales", aclaró Marina.

Marina Calabró confirmó su separación con Rolando Barbano: "Uno tiene derecho a tener un momento donde no quiere hablar"



#ElPase de @yanilatorre y Marina Calabró

— El Observador 107.9 (@Observador1079) April 26, 2024

Aunque Marina Calabró trató de mantenerse calmada no pudo evitar quebrarse en vivo y confesó: "Si me pongo a hablar, lloro. La verdad no tengo ganas de llorar, después salgo en todos los portales llorando y no es bueno".

Luego, al ser consultada sobre los motivos, no dudó en confirmar cuando la esposa de Gambetita le preguntó: "¿No se entendieron?", y ella contestó: "Sería una buena definición".

Despúes agregó: "Voy a aclarar. Está todo bien. La verdad es que no voy a hablar del tema... yo no me hago la diva ni la estrella, hablo con todos los portales. Pero también uno tiene derecho a tener su momento de no querer hablar. Y tampoco hay mucho para contar. Más que esto que fue una decisión".

Finalmente, Yanina Latorre le consultó sobre la posibilidad de que vuelvan. "Todo puede pasar. Ojalá todo se resuelva, pero bueno... la vida. Una pareja es de a dos, y es a veces es difícil eso, encontrar la línea media... No hay nada grave para contar", cerró Marina.