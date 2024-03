Gran Hermano 2023: Nico movió la placa y dejó a Licha con un pie afuera

Embed

A pesar de las especulaciones de que el joven de Ramos Mejía salvaría al asesor financiero, Nico eligió al exrugbier uruguayo y subir a Virginia Demo, que de esta manera quedó automáticamente nominada junto a Isabel De Negri y Juliana Scaglione (ambas por sanción), Joel Ojeda, Agostina Spinelli y Lisandro Navarro.

Como Mendieta -el icónico personaje de Roberto Fontanarrosa- Virgina Demo expresó “Qué lo parió” al enterarse que estaba nuevamente en placa, ya que las dos veces que no quedó nominada fue incluida entre los nominados por el líder semanal de la casa.



Nicolás Mascia quedó en la disyuntiva de salvar a uno de las dos personas más cercanas a sus afectos en la casa Bautista y Lisandro, y es por eso que fue al confesionario para hablar con Santiago del Moro antes de dar a conocer su decisión final.

“A veces no podés explicarlo hasta que pase, sentí un poco de presión para salvar, pero medité y pensé mucho para procesarlo de una manera en la que me pueda alejar de la presión. No es un tema de afinidad aunque sean mis amigos y los quiero a los dos ” argumentó Nico.



En la última entrada del conductor del reality de Telefe con la casa, Nicolas explicó los motivos de su salvación “Las razones son mi intuición, lo que siento, porque creo que es la mejor decisión que puedo tomar según las probabilidades de cada uno. Voy a sacar de la placa a Bautista” .