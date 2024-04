Gran Hermano: quién es el expresidente al que Furia le hizo un insólito pedido

furia pedido macri.mp4

La polémica jugadora salió al patio y se encontró con que todos los almohadones estaban empapados. Sin dudarlo y entre risas, lanzó una referencia al exmandatario: “¡No se inunda más! Vos, Macri. Enviá la palabra Juliana al 9009″.

La palabra de Furia sobre su salud

"En este momento tengo que pensar en que pase un estudio que me pueda dar leucemia. Yo hoy debería estar tirada ahí, pensando que me puede agarrar una p..., y que tengo 33 años, y que puedo tener cáncer en la sangre", comentó la concursante en diálogo con sus compañeros. Y sumó: "Vamos a llevar al extremo. ¿Yo estoy mal? No. A vos, cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto porque sino no empezás a encajar con vos mismo, te enojás por dentro. Creo que soy el gran ejemplo de lo que está pasando. Y tengo que esperar 48 hs para saber qué m... tengo".

Durante la conversación, reconoció que desea tomarse todo con calma y de la forma más positiva posible para que no se opaque el sueño de llegar a la final.

Qué dijo Santiago del Moro de la salud de Furia de GH

"Lo que dicen los médicos es que con los valores que dieron el peor de los panoramas puede ser este (leucemia) y de ahí hay que ir descartando. Hasta ahora no hay un diagnóstico, están esperando el resto de los resultados y es cierto que ella estuvo en Los Arcos haciéndose chequeos y parte de esos estudios dieron bien", dijo Del Moro en alusión al panorama que enfrenta Furia.

"Una es que entre mañana y pasado estén esos resultados. Los médicos van a decir cuándo hablan con ella, seguramente va a ser el lunes a primera hora. No sé si van a ir a la casa o si van a sacar a Juliana para que vaya a hablar con los médicos", siguió el conductor. Y cerró: "Desde el momento uno se armó una junta médica. Es decir, hay médicos que avalan cada paso de Juliana en la casa y autorizan cada paso de ella. Yo quiero respetar todo lo que ella quiere ir diciendo. De hecho, ella le puso la palabra 'leucemia' hoy y por eso estamos hablando de esto".

Furia reveló que la producción de Gran Hermano 2023 le hizo una insólita prohibición y sorprendió al público

Furia sorprendió a los televidentes con una revelación relacionada a otro participante del reality. Contó que recibió un llamado de atención por hablar de alguien que ya fue eliminado y en las redes sociales surgieron muchas especulaciones sobre los motivos.

“Lisandro, ahora falta que vengas vos”, se le escuchó decir a la joven hora después del ingreso de Arturo, el perro que los acompañará rumbo a la final. “‘Juliana, eso está prohibido’, me dijo Gran Hermano cuando lo nombré”, agregó.

Licha se quedó afuera el domingo de 3 de marzo, en un mano a mano con Juliana Scaglione. Su salida también desencadenó el abandono de Agostina Spinelli, que prefirió irse por las peleas con la protagonista de esta edición, a quien acusó de violenta y mala persona. Además, sostuvo que tenía miedo que la atacara mientras dormía, y hasta se rumoreó que iba a denunciarla por amenazas.