Andrea Rincón debutó como cantante cristiana

“Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior”, expresó ante el micrófono Rincón acompañada por el músico Walter Encima.

Recién separada de Mauricio Conrrado, quien le había propuesto casamiento, la exparticipante de Gran Hermano compartió con sus seguidores el primer tema grabado por el dúo.

Andrea Rincón reveló su transformación espiritual

El año pasado en el programa Podemos Hablar, Andrea Rincón compartió una narración sorprendente sobre su viaje espiritual, desde enfrentar un aterrador exorcismo hasta encontrar consuelo y fortaleza en su fe en la iglesia evangélica.

Rincón recordó un período traumático en el que luchaba por conciliar el sueño, describiendo: “Tuve una época donde no podía dormir. Me despertaba como con calaveras asfixiándome”. Compartió su experiencia de encontrar apoyo en una amiga evangelista y cómo este encuentro la llevó a buscar ayuda espiritual para liberarse de sus demonios internos.

Al describir su experiencia de exorcismo, Rincón reveló: “Hasta que me dijeron respirá. Ahí me trabajaron los brazos al lado del cuerpo, se me dieron vuelta los ojos, caí al piso y empecé a convulsionar”. A pesar de su lucha posterior, encontró consuelo en la lectura de la Biblia y en su relación con su pareja, quien comparte su fe.

En el programa, la conversación tomó un giro inesperado cuando Graciela Alfano planteó preguntas delicadas sobre el pasado de Rincón, preguntando si había sido víctima de abuso. Rincón, aunque optó por no responder directamente, enfatizó la importancia de responsabilizar a los abusadores y de hablar abiertamente sobre estos temas sensibles.

Resaltando el impacto positivo de sus experiencias personales, Rincón compartió su dedicación a brindar apoyo a otros, incluso en entornos desafiantes como las cárceles, con la esperanza de inspirar y guiar a aquellos que enfrentan luchas similares. Para cerrar su relato, destacó la importancia de su bautismo como un hito significativo en su viaje espiritual y su proceso de curación emocional. “Fui a ver a un hombre que hizo muchas liberaciones por todo el mundo. Ahí él me dijo: ‘tenés un frente abierto’. Y dije, bueno, por ahí a mí me falta bautizarme. Y me bauticé”, concluyó.