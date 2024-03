Gran Hermano 2023: Sabrina volvió a ser echada de la casa

El programa del domingo comenzó con la placa de los cinco nominados: Nicolás Grosman, Bautista Mascia, Joel Ojeda, Catalina Gorostidi y Sabrina Cortez. A medida que la gala fue avanzando, Nicolás, Bautista y Joel quedaron afuera de la placa, y quiénes quedaron en un mano a mano fueron Catalina y Sabrina.

Embed

Luego de que el domingo la salida de Lisandro Navarro (por eliminación frente a Juliana Scaglione) y Agostina Spinelli(por abandono voluntario), la producción decidió hacer ingresar a Sabrina y Denisse, que habían quedado en lista de espera tras el repechaje.

Finalmente, la "Barbie Camionera" quedó eliminada -por segunda vez- de la casa de "Gran Hermano 2023" , con el 60,5% de los votos del público, contra los 39,5 % que obtuvo la pediatra santafecina.

image.png

Después de que Santiago del Moro dio el nombre de la nueva eliminada de la casa, Juliana Scaglione comenzó a festejar, fiel a su estilo entre insultos y muestras efusivas de alegría. “¡Te vas, la conch… de su madre!” expresó desbordada la doble de riesgo.

“Sé más respetuosa porque "esta" no soy” le respondió la Sabrina Cortez, mientras se despedía de sus compañeros y Furia seguía su celebración en la habitación.

image.png

Juliana agradeció a la gente por eliminar a quien consideró una de sus “enemigas” “¿Yo tengo que ser respetuosa cuando me dijeron de todo y me la vengo bancando como una champion?” expresó mientras le hablaba a las cámaras, algo que hace habitualmente. “Gracias de corazón. Me banqué que me digan violenta, golpeadora, hija de put…, mala persona. ¡Gracias, loco! Es increíble lo que son” expresó feliz por le apoyo de sus fans.